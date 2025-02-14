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13.02.2025 22:00 – FT 1 : 0
Олимпия Любляна
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Лига конференций
14 февраля 2025, 00:59 | Обновлено 14 февраля 2025, 01:26
25
0

Итоги дня Лиги конференций. Кипрское дерби, Бетис разгромил Гент

Вечером 13 февраля состоялись поединки 1/16 финала Лиги конференций

14 февраля 2025, 00:59 | Обновлено 14 февраля 2025, 01:26
25
0
Итоги дня Лиги конференций. Кипрское дерби, Бетис разгромил Гент
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетис

Вечером 13 февраля состоялись поединки 1/16 финала Лиги конференций.

Завершены все 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский арбитр Николай Балакин отсудил поединок между командами Целе из Словении и АПОЭЛ из Кипра (2:2).

Украинский хавбек Роман Безус не попал в заявку Омонии, которая провела кипрское дерби против клуба Пафос (3:0).

Испанский клуб Бетис на выезде разгромил бельгийский Гент (3:0).

Ответные матчи пройдут через неделю, 20 февраля.

⚽️ Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля

19:45. Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша) – 1:3

Голы: Мбунгу, 28 – Имас, 31, 89, Пулулу, 81

19:45. Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция) – 2:1

Голы: Атласон, 13, Уильямссон, 56 – Йоаннидис, 90+1

19:45. Мольде (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 0:1

Гол: Нунан, 57

19:45. Целе (Словения) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:2

Голы: Армандас Кучис, 2, 59 – Сандан Абанга, 32, Лайфис, 70

22:00. Борац (Босния и Герцеговина) – Олимпия (Словения) – 1:0

Гол: Огринец, 90+1

22:00. Гент (Бельгия) – Бетис (Испания) – 0:3

Голы: Антони, 47, Бакамбу, 72, Альтимира, 84

22:00. Копенгаген (Дания) – Хайденхайм (Германия) – 1:2

Голы: Ларссон, 45+1 – Келлер, 59, Зирслебен, 85

22:00. Омония (Кипр) – Пафос (Кипр) – 1:1

Голы: Семедо, 51 (пен) – Оршич, 84

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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