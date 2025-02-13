Первый блок матчей Лиги конференций. Украинский арбитр обслужил яркую игру
Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги конференций
Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги конференций.
Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.
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Украинский арбитр Николай Балакин отсудил поединок между командами Целе из Словении и АПОЭЛ из Кипра (2:2).
Балакин показал 6 желтых и 1 красную карточку, а также назначил пенальти, который для хозяев поля Армандас Кучис не реализовал, но отправил мяч в сетку на добивании. Литовский форвард оформил дубль, но гости оба раза счет сравняли.
Победы в первых поединках одержали Ягеллония, Викингур и Шемрок Роверс.
Ответные матчи пройдут через неделю, 20 февраля.
⚽️ Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля
19:45. Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша) – 1:3
Голы: Мбунгу, 28 – Имас, 31, 89, Пулулу, 81
19:45. Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция) – 2:1
Голы: Атласон, 13, Уильямссон, 56 – Йоаннидис, 90+1
19:45. Мольде (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 0:1
Гол: Нунан, 57
19:45. Целе (Словения) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:2
Голы: Армандас Кучис, 2, 59 – Сандан Абанга, 32, Лайфис, 70
📊 Инфографика
19:45. Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша) – 1:3
19:45. Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция) – 2:1
19:45. Мольде (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 0:1
19:45. Целе (Словения) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:2
События матча
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