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Лига конференций
Мольде
13.02.2025 19:45 – FT 0 : 1
Шемрок Роверс
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Лига конференций
13 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 13 февраля 2025, 23:42
292
0

Первый блок матчей Лиги конференций. Украинский арбитр обслужил яркую игру

Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги конференций

13 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 13 февраля 2025, 23:42
292
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Первый блок матчей Лиги конференций. Украинский арбитр обслужил яркую игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский арбитр Николай Балакин отсудил поединок между командами Целе из Словении и АПОЭЛ из Кипра (2:2).

Балакин показал 6 желтых и 1 красную карточку, а также назначил пенальти, который для хозяев поля Армандас Кучис не реализовал, но отправил мяч в сетку на добивании. Литовский форвард оформил дубль, но гости оба раза счет сравняли.

Победы в первых поединках одержали Ягеллония, Викингур и Шемрок Роверс.

Ответные матчи пройдут через неделю, 20 февраля.

⚽️ Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля

19:45. Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша) – 1:3

Голы: Мбунгу, 28 – Имас, 31, 89, Пулулу, 81

19:45. Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция) – 2:1

Голы: Атласон, 13, Уильямссон, 56 – Йоаннидис, 90+1

19:45. Мольде (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 0:1

Гол: Нунан, 57

19:45. Целе (Словения) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:2

Голы: Армандас Кучис, 2, 59 – Сандан Абанга, 32, Лайфис, 70

📊 Инфографика

19:45. Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша) – 1:3

19:45. Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция) – 2:1

19:45. Мольде (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 0:1

19:45. Целе (Словения) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:2

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Нунан (Шемрок Роверс).
42’
Вальдемар Лунд (Мольде) получает красную карточку.
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Панатинаикос Ягеллония Белосток АПОЭЛ Шемрок Роверс Николай Балакин Мольде Целе Викингур Лига конференций ТСЦ Бачка-Топола выбор редакции статистические расклады видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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