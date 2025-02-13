Первый блок матчей Лиги конференций. Украинский арбитр обслужил яркую игру

Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский арбитр Николай Балакин отсудил поединок между командами Целе из Словении и АПОЭЛ из Кипра (2:2).

Балакин показал 6 желтых и 1 красную карточку, а также назначил пенальти, который для хозяев поля Армандас Кучис не реализовал, но отправил мяч в сетку на добивании. Литовский форвард оформил дубль, но гости оба раза счет сравняли.

Победы в первых поединках одержали Ягеллония, Викингур и Шемрок Роверс.

Ответные матчи пройдут через неделю, 20 февраля.

⚽️ Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля

19:45. Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша) – 1:3

Голы: Мбунгу, 28 – Имас, 31, 89, Пулулу, 81

19:45. Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция) – 2:1

Голы: Атласон, 13, Уильямссон, 56 – Йоаннидис, 90+1

19:45. Мольде (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 0:1

Гол: Нунан, 57

19:45. Целе (Словения) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:2

Голы: Армандас Кучис, 2, 59 – Сандан Абанга, 32, Лайфис, 70

📊 Инфографика

19:45. Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша) – 1:3

19:45. Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция) – 2:1

19:45. Мольде (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 0:1

19:45. Целе (Словения) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:2