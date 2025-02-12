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Лига конференций
12 февраля 2025, 05:43 | Обновлено 12 февраля 2025, 06:10
74
0

Украинские судьи будут обслуживать матч 1/16 финала Лиги конференцій

Николай Балакин назначен главным арбитром на игру между Целе и АПОЭЛ

12 февраля 2025, 05:43 | Обновлено 12 февраля 2025, 06:10
74
0
Украинские судьи будут обслуживать матч 1/16 финала Лиги конференцій
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

Украинская судейская бригада будет работать на матче 1/16 финала Лиги конференций 2024/2025.

Бригада из Украины получила назначение на первый поединок плей-офф между командами Целе (Словения) и АПОЭЛ (Кипр), который состоится 13 февраля в Целе.

Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работу системы VAR будут отвечать Виктор Копиевский и Алексей Деревинский.

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Лига конференций Целе АПОЭЛ судейские назначения Николай Балакин Александр Беркут Дмитрий Запороженко Виталий Романов Виктор Копиевский Алексей Деревинский
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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