Украинские судьи будут обслуживать матч 1/16 финала Лиги конференцій

Украинская судейская бригада будет работать на матче 1/16 финала Лиги конференций 2024/2025.

Бригада из Украины получила назначение на первый поединок плей-офф между командами Целе (Словения) и АПОЭЛ (Кипр), который состоится 13 февраля в Целе.

Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работу системы VAR будут отвечать Виктор Копиевский и Алексей Деревинский.