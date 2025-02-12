Украинские судьи будут обслуживать матч 1/16 финала Лиги конференцій
Николай Балакин назначен главным арбитром на игру между Целе и АПОЭЛ
Украинская судейская бригада будет работать на матче 1/16 финала Лиги конференций 2024/2025.
Бригада из Украины получила назначение на первый поединок плей-офф между командами Целе (Словения) и АПОЭЛ (Кипр), который состоится 13 февраля в Целе.
Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.
Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работу системы VAR будут отвечать Виктор Копиевский и Алексей Деревинский.
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