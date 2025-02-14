13.02.2025 19:45 – FT 0 : 1
Лига конференций14 февраля 2025, 13:04 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:24
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Мольде – Шемрок – 0:1. Тайм в меньшинстве. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций
14 февраля 2025, 13:04 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:24
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13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли норвежский «Мольде» и ирландский «Шемрок». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу ирландцев.
На 42-й минуте защитник хозяев поля Вальдемар Йенсен получил красную карточку. Позже «Роверс», на 57-й минуте, забили единственный гол в матче усилиями 16-летнего Майкла Нунана.
Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля
Мольде – Шемрок Роверс – 0:1
Гол: Нунан, 57
Красная карточка: Йенсен, 42 (Мольде)
Видеообзор матча:
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Нунан (Шемрок Роверс).
42’
Вальдемар Лунд (Мольде) получает красную карточку.
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