Мольде – Шемрок – 0:1. Тайм в меньшинстве. Видео голов и обзор

13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли норвежский «Мольде» и ирландский «Шемрок». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу ирландцев.

На 42-й минуте защитник хозяев поля Вальдемар Йенсен получил красную карточку. Позже «Роверс», на 57-й минуте, забили единственный гол в матче усилиями 16-летнего Майкла Нунана.

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Мольде – Шемрок Роверс – 0:1

Гол: Нунан, 57

Красная карточка: Йенсен, 42 (Мольде)

Видеообзор матча: