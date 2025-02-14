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Лига конференций
Мольде
13.02.2025 19:45 – FT 0 : 1
Шемрок Роверс
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Лига конференций
14 февраля 2025, 13:04 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:24
25
0

Мольде – Шемрок – 0:1. Тайм в меньшинстве. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций

14 февраля 2025, 13:04 | Обновлено 14 февраля 2025, 13:24
25
0
Мольде – Шемрок – 0:1. Тайм в меньшинстве. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли норвежский «Мольде» и ирландский «Шемрок». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу ирландцев.

На 42-й минуте защитник хозяев поля Вальдемар Йенсен получил красную карточку. Позже «Роверс», на 57-й минуте, забили единственный гол в матче усилиями 16-летнего Майкла Нунана.

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Мольде – Шемрок Роверс – 0:1

Гол: Нунан, 57

Красная карточка: Йенсен, 42 (Мольде)

Видеообзор матча:

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Нунан (Шемрок Роверс).
42’
Вальдемар Лунд (Мольде) получает красную карточку.
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Мольде видео голов и обзор Лига конференций Шемрок Роверс
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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