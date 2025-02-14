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Борац Баня-Лука
13.02.2025 22:00 – FT 1 : 0
Олимпия Любляна
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Лига конференций
14 февраля 2025, 15:24 |
50
0

Борац – Олимпия – 1:0. Драма в конце. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций

14 февраля 2025, 15:24 |
50
0
Борац – Олимпия – 1:0. Драма в конце. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли боснийская «Борац Баня-Лука» и словенская «Олимпия». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Гости остались в меньшинстве на 52-й минуте после удаления Флоруца, но команде из Боснии и Герцеговины долгое время не удавалось выйти вперед. На 86-й минуте «Борац» пробивал пенальти, но Деспотович промахнулся с 11-метровой отметки. Однако на 90+1 боснийская команда таки забила гол усилиями Огринеца.

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Борац – Олимпия – 1:0

Гол: Огринец, 90+1

Незабитый пенальти: Деспотович, 86 (Борац)

Красная карточка: Флоруц, 52 (Олимпия)

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Санди Огринец (Борац Баня-Лука).
52’
Рауль Флоруч (Олимпия Любляна) получает красную карточку.
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видео голов и обзор Лига конференций Борац Баня-Лука Олимпия Любляна пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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