Борац – Олимпия – 1:0. Драма в конце. Видео голов и обзор

13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли боснийская «Борац Баня-Лука» и словенская «Олимпия». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Гости остались в меньшинстве на 52-й минуте после удаления Флоруца, но команде из Боснии и Герцеговины долгое время не удавалось выйти вперед. На 86-й минуте «Борац» пробивал пенальти, но Деспотович промахнулся с 11-метровой отметки. Однако на 90+1 боснийская команда таки забила гол усилиями Огринеца.

Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля

Борац – Олимпия – 1:0

Гол: Огринец, 90+1

Незабитый пенальти: Деспотович, 86 (Борац)

Красная карточка: Флоруц, 52 (Олимпия)

Видеообзор матча: