Борац – Олимпия – 1:0. Драма в конце. Видео голов и обзор
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13 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором сыграли боснийская «Борац Баня-Лука» и словенская «Олимпия». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Гости остались в меньшинстве на 52-й минуте после удаления Флоруца, но команде из Боснии и Герцеговины долгое время не удавалось выйти вперед. На 86-й минуте «Борац» пробивал пенальти, но Деспотович промахнулся с 11-метровой отметки. Однако на 90+1 боснийская команда таки забила гол усилиями Огринеца.
Лига конференций, 1/16 финала. 13 февраля
Борац – Олимпия – 1:0
Гол: Огринец, 90+1
Незабитый пенальти: Деспотович, 86 (Борац)
Красная карточка: Флоруц, 52 (Олимпия)
Видеообзор матча:
События матча
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