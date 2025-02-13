13 февраля на «Планет Груп Арена» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций, в котором «Гент» встретится с «Бетисом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Гент

Команда в последнее время отошла на вторые роли в бельгийском футболе. И в прошлом сезоне это еще раз подтвердили, закончив за пределами топ-6 в первой, регулярной части Жупилер-Лиги. Но потом получилось сначала выиграть группу для середняков, потом - и стык с Генком за право все-таки сыграть в Лиге конференций. Там бельгийцы, которые, к слову, на внутренней арене снова не блещут, оставшись середняком, показали неплохие результаты. Еще летом, квалификации, они последовательно обыграли Викингур Готу, Силькеборг и Партизан. А в основном раунде у буйволов получилось добиться максимума со всеми соперниками - Мольде, Омонией и Бачкой-Тополей. Правда, на выезде при этом уступили не только Челси, но и Лугано с Ларном.

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Бетис

Клуб продолжает свой медленный откат при Пеллегрини. Нет, он сумел обеспечить хороший отрезок для амбициозного коллектива, сразу отправив его в еврокубки, и даже подняв на 5-е место в Примере. Тогда же и в кубке Испании получилось выиграть. Но после того пика был медленный, но стабильный регресс. И если в прошлой темпораде вышло все-таки добиться финиша хотя бы на 7-м месте, то сейчас огурцы оседают в середине таблицы Примеры. Да и в Лиге конференций, пройдя Кривбасс, испанцы, несмотря на статус одного из фаворитов, имели после четырех туров 1 победу и 4 очка. И только потом, собравшись, рывком из побед над Петрокубом и ХИК (по 1:0), команда из Севильи обеспечила себе проход в плей-офф.

Статистика личных встреч

Это будет первый визит зелено-белых к этому сопернику из Бельгии.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что испанцы могут выиграть даже на выезде. Но буйволыхороши именно на своем поле, и находящемуся не в лучшей форме сопернику они вполне могут как минимум не проиграть данный поединок (коэффициент - 1,73).