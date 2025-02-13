Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гент – Бетис. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
Гент
13.02.2025 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 февраля 2025, 03:29 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:31
15
0

Гент – Бетис. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 13 февраля в 22:00 по Киеву

13 февраля 2025, 03:29 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:31
15
0
Гент – Бетис. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля на «Планет Груп Арена» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций, в котором «Гент» встретится с «Бетисом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Гент

Команда в последнее время отошла на вторые роли в бельгийском футболе. И в прошлом сезоне это еще раз подтвердили, закончив за пределами топ-6 в первой, регулярной части Жупилер-Лиги. Но потом получилось сначала выиграть группу для середняков, потом - и стык с Генком за право все-таки сыграть в Лиге конференций. Там бельгийцы, которые, к слову, на внутренней арене снова не блещут, оставшись середняком, показали неплохие результаты. Еще летом, квалификации, они последовательно обыграли Викингур Готу, Силькеборг и Партизан. А в основном раунде у буйволов получилось добиться максимума со всеми соперниками - Мольде, Омонией и Бачкой-Тополей. Правда, на выезде при этом уступили не только Челси, но и Лугано с Ларном.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Бетис

Клуб продолжает свой медленный откат при Пеллегрини. Нет, он сумел обеспечить хороший отрезок для амбициозного коллектива, сразу отправив его в еврокубки, и даже подняв на 5-е место в Примере. Тогда же и в кубке Испании получилось выиграть. Но после того пика был медленный, но стабильный регресс. И если в прошлой темпораде вышло все-таки добиться финиша хотя бы на 7-м месте, то сейчас огурцы оседают в середине таблицы Примеры. Да и в Лиге конференций, пройдя Кривбасс, испанцы, несмотря на статус одного из фаворитов, имели после четырех туров 1 победу и 4 очка. И только потом, собравшись, рывком из побед над Петрокубом и ХИК (по 1:0), команда из Севильи обеспечила себе проход в плей-офф.

Статистика личных встреч

Это будет первый визит зелено-белых к этому сопернику из Бельгии.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что испанцы могут выиграть даже на выезде. Но буйволыхороши именно на своем поле, и находящемуся не в лучшей форме сопернику они вполне могут как минимум не проиграть данный поединок (коэффициент - 1,73).

Прогноз Sport.ua
Гент
13 февраля 2025 -
22:00
Бетис
Гент не проиграет 1.73 Сделать ставку
По теме:
Порту – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Копенгаген – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Аль-Ахли – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Гент Бетис Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Эмоциональное празднование Миколенко второго гола в ворота Ливерпуля
Футбол | 13 февраля 2025, 01:56 0
ВИДЕО. Эмоциональное празднование Миколенко второго гола в ворота Ливерпуля
ВИДЕО. Эмоциональное празднование Миколенко второго гола в ворота Ливерпуля

Украинец не сдержал эмоций

ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
Футбол | 12 февраля 2025, 11:16 2
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»

Александр вспомнил время работы с Йожефом Сабо

Кто повесил бублик? Известна соперница Костюк в 1/4 финала тысячника в Дохе
Теннис | 12.02.2025, 21:31
Кто повесил бублик? Известна соперница Костюк в 1/4 финала тысячника в Дохе
Кто повесил бублик? Известна соперница Костюк в 1/4 финала тысячника в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Теннис | 12.02.2025, 17:46
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
«Потрясающий вариант». Европейскому гранду советуют подписать Забарного
Футбол | 12.02.2025, 09:59
«Потрясающий вариант». Европейскому гранду советуют подписать Забарного
«Потрясающий вариант». Европейскому гранду советуют подписать Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
11.02.2025, 00:02
Футбол
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
11.02.2025, 18:45 21
Футбол
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
11.02.2025, 16:14 43
Теннис
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 34
Бокс
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
11.02.2025, 09:43 8
Бокс
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
11.02.2025, 07:49 1
Бокс
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем