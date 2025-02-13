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Англия
13 февраля 2025, 01:56 | Обновлено 13 февраля 2025, 01:58
315
0

ВИДЕО. Эмоциональное празднование Миколенко второго гола в ворота Ливерпуля

Украинец не сдержал эмоций

13 февраля 2025, 01:56 | Обновлено 13 февраля 2025, 01:58
315
0
ВИДЕО. Эмоциональное празднование Миколенко второго гола в ворота Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

12 февраля в перенесенном матче 15-го тура Английской Премьер-лиги было проведено мерсисайдское дерби.

«Эвертон» в последний раз на стадионе «Гудисон Парк» принимал «Ливерпуль». Поединок завершился результативной ничьей – 2:2.

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Украинский защитник «Эвертон» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и отыграл все 90 минут.

Однако игрок запомнился фанатам не только своей игрой, но и эмоциональным празднованием.

За несколько мгновений до финального свитка защитник «ирисок» Джеймс Тарковский сравнял счет на табло, отобрав победу у «Ливерпуля».

После взятия ворот Виталий не смог сдержать своих эмоций, продемонстрировав свою страсть. Защитник упал на газон и начал размахивал руками от счастья.

ВИДЕО. Эмоциональное празднование Миколенко второго гола в ворота Ливерпуля

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Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу видео Английская Премьер-лига Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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