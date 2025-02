12 февраля в перенесенном матче 15-го тура Английской Премьер-лиги было проведено мерсисайдское дерби.

«Эвертон» в последний раз на стадионе «Гудисон Парк» принимал «Ливерпуль». Поединок завершился результативной ничьей – 2:2.

Украинский защитник «Эвертон» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и отыграл все 90 минут.

Однако игрок запомнился фанатам не только своей игрой, но и эмоциональным празднованием.

За несколько мгновений до финального свитка защитник «ирисок» Джеймс Тарковский сравнял счет на табло, отобрав победу у «Ливерпуля».

После взятия ворот Виталий не смог сдержать своих эмоций, продемонстрировав свою страсть. Защитник упал на газон и начал размахивал руками от счастья.

ВИДЕО. Эмоциональное празднование Миколенко второго гола в ворота Ливерпуля

My favourite moment! All of us were Mykolenko right then..#everton pic.twitter.com/fnfH2JhHtN