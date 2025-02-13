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  4. «Здесь без вариантов». Анри назвал лучшего между Мбаппе и Холандом
Англия
13 февраля 2025, 01:36 |
215
1

«Здесь без вариантов». Анри назвал лучшего между Мбаппе и Холандом

Тьерри Анри выделил своего соотечественника

13 февраля 2025, 01:36 |
215
1
«Здесь без вариантов». Анри назвал лучшего между Мбаппе и Холандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легендарный французский футболист Тьерри Анри выбрал лучшего между звездой «Реала» Килианом Мбаппе и голеадором «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Мбаппе намного лучше. Потому что он делает все сам или предлагает различные варианты для партнеров. Он очень сильный игрок для тренерского цеха, он может играть справа, может играть слева, может быть центрфорвардом. А вот Холанд... может ли он играть на любой другой позиции, кроме девятки?», – сказал Анри.

Ранее бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри высказался о неоптимальной форме Килиана Мбаппе после того, как он переехал в Испанию.

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Тьерри Анри Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Реал Мадрид Манчестер Сити
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
А Холанд всіх вітав після матчу. Хоч команда програла. І Анчелотті, і Мбаппе. І конкурент не був цим дуже радий.
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