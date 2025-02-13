«Здесь без вариантов». Анри назвал лучшего между Мбаппе и Холандом
Тьерри Анри выделил своего соотечественника
Легендарный французский футболист Тьерри Анри выбрал лучшего между звездой «Реала» Килианом Мбаппе и голеадором «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
«Мбаппе намного лучше. Потому что он делает все сам или предлагает различные варианты для партнеров. Он очень сильный игрок для тренерского цеха, он может играть справа, может играть слева, может быть центрфорвардом. А вот Холанд... может ли он играть на любой другой позиции, кроме девятки?», – сказал Анри.
Ранее бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри высказался о неоптимальной форме Килиана Мбаппе после того, как он переехал в Испанию.
"Mbappé all day."— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 11, 2025
Thierry Henry picks his striker between Kylian Mbappé and Erling Haaland from a coach's point of view 👀 pic.twitter.com/i1sgINx0RX
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