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  4. ФОТО. «Где твой Золотой мяч?» Винисиус остроумно ответил фанатам Ман Сити
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 12:51 |
383
2

ФОТО. «Где твой Золотой мяч?» Винисиус остроумно ответил фанатам Ман Сити

Бразилец напомнил важную вещь фанатам «горожан»

12 февраля 2025, 12:51 |
383
2
ФОТО. «Где твой Золотой мяч?» Винисиус остроумно ответил фанатам Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Фанаты «Манчестер Сити» пытались по-разному подколоть главную звезду мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов (3:2).

В частности, они скандировали в его адрес: «Где твой Золотой мяч?», – лаконично выкрикивали фанаты горожан, сопровождая это скандальным баннером.

Бразилец не замедлил ответить и показательно напомнил присутствующим на трибунах, сколько раз «королевский клуб» выигрывал трофей Лиги чемпионов. «Реал» завоевал титул Лиги чемпионов 15 раз.

В этом сезоне 24-летний бразилец забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 29 матчах на клубном уровне.

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Винисиус Жуниор Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Sdag
Есть Реал и все остальные
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T-800
фанаты Валенсии нервно закурили в сторонке
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