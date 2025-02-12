ФОТО. «Где твой Золотой мяч?» Винисиус остроумно ответил фанатам Ман Сити
Бразилец напомнил важную вещь фанатам «горожан»
Фанаты «Манчестер Сити» пытались по-разному подколоть главную звезду мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов (3:2).
В частности, они скандировали в его адрес: «Где твой Золотой мяч?», – лаконично выкрикивали фанаты горожан, сопровождая это скандальным баннером.
Бразилец не замедлил ответить и показательно напомнил присутствующим на трибунах, сколько раз «королевский клуб» выигрывал трофей Лиги чемпионов. «Реал» завоевал титул Лиги чемпионов 15 раз.
В этом сезоне 24-летний бразилец забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 29 матчах на клубном уровне.
Vinicius Jr showed his 15 Champions Leagues badge to the Manchester City fans taunting him for not winning the Ballon D'Or. pic.twitter.com/rfGZZJJWrP— Madrid Universal (@MadridUniversal) February 11, 2025
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