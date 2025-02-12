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  4. Винисиус ЖУНИОР: «Когда меня бьют, я еще и предупреждение за это получаю»
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 10:55 |
306
2

Винисиус ЖУНИОР: «Когда меня бьют, я еще и предупреждение за это получаю»

Вингер мадридского «Реала» недоволен работою арбитров

12 февраля 2025, 10:55 |
306
2
Винисиус ЖУНИОР: «Когда меня бьют, я еще и предупреждение за это получаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

11 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов встретились «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид». Испанский клуб одолел соперника со счетом 3:2.

Бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор поделился мнением об этом противостоянии, а также прокомментировал возможный трансфер в Саудовскую Аравию:

«Мне бывает сложно, потому что судьи не защищают права игрока, на котором нарушают правила. Когда меня избивают, то в итоге я еще и предупреждение за это получаю. Я не считаю себя святым, просто хочу побеждать в каждом матче. Мои партнеры по команде и тренер помогают мне оставаться сосредоточенным.

Я не знаю ничего о предложениях из Саудовской Аравии. Сначала мне нужно встретиться с президентом клуба. Моя главная цель – остаться в Мадриде и войти в историю этой команды», – подытожил Винисиус.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Манчестер Сити Винисиус Жуниор
Николай Титюк Источник: Marca
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protasov_lyopu_dadaj
все расисты, а он дартаньян
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-2
Saar
🤣🤣🤣🤣
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-2
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