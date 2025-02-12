Винисиус ЖУНИОР: «Когда меня бьют, я еще и предупреждение за это получаю»

11 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов встретились «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид». Испанский клуб одолел соперника со счетом 3:2.

Бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор поделился мнением об этом противостоянии, а также прокомментировал возможный трансфер в Саудовскую Аравию:

«Мне бывает сложно, потому что судьи не защищают права игрока, на котором нарушают правила. Когда меня избивают, то в итоге я еще и предупреждение за это получаю. Я не считаю себя святым, просто хочу побеждать в каждом матче. Мои партнеры по команде и тренер помогают мне оставаться сосредоточенным.

Я не знаю ничего о предложениях из Саудовской Аравии. Сначала мне нужно встретиться с президентом клуба. Моя главная цель – остаться в Мадриде и войти в историю этой команды», – подытожил Винисиус.