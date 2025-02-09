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Англия
09 февраля 2025, 19:26 | Обновлено 09 февраля 2025, 19:27
599
3

ВИДЕО. Ливерпуль в шоке! Сумасшедший сейв голкипера Плимута на 90+9-й

Конор Азар стал героем команды Чемпионшипа, Таловеров и компания победили 1:0

09 февраля 2025, 19:26 | Обновлено 09 февраля 2025, 19:27
599
3
ВИДЕО. Ливерпуль в шоке! Сумасшедший сейв голкипера Плимута на 90+9-й
Getty Images/Global Images Ukraine

9 февраля Плимут из Чемпионшипа переиграл Ливерпуль со счетом 1:0 в 1/16 финала Кубка Англии 2024/25.

Единственный гол на 53-й минуте забил Райан Харди, который реализовал пенальти.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Подопечные Арне Слота были близки к тому, чтобы вырвать ничью в основное время и перевести игру в овертайм. На 90+9-й минуте вся команда мерсисайдцев пошла в штрафную соперника. После нескольких касаний мяча Вирджил ван Дейк пробил головой по воротам и, казалось, гол все-таки будет.

Однако вратарь Плимута Конор Азар оформил крутой сейв и перевел мяч на угловой. А вскоре прозвучал финальный свисток – Плимут сотворил сенсацию, выбив лидера АПЛ из Кубка!

Украинский центральный защитник Плимута Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

ВИДЕО. Ливерпуль в шоке! Сумасшедший сейв голкипера Плимута на 90+9-й

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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pol-55
І ще цей штрафний був призначений за фол Макса,і тоді....
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+1
apepa
Таловеров потерял своего игрока..
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+1
cаша зардунов
Потрясающий сейв
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0
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