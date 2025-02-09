ВИДЕО. Ливерпуль в шоке! Сумасшедший сейв голкипера Плимута на 90+9-й
Конор Азар стал героем команды Чемпионшипа, Таловеров и компания победили 1:0
9 февраля Плимут из Чемпионшипа переиграл Ливерпуль со счетом 1:0 в 1/16 финала Кубка Англии 2024/25.
Единственный гол на 53-й минуте забил Райан Харди, который реализовал пенальти.
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Подопечные Арне Слота были близки к тому, чтобы вырвать ничью в основное время и перевести игру в овертайм. На 90+9-й минуте вся команда мерсисайдцев пошла в штрафную соперника. После нескольких касаний мяча Вирджил ван Дейк пробил головой по воротам и, казалось, гол все-таки будет.
Однако вратарь Плимута Конор Азар оформил крутой сейв и перевел мяч на угловой. А вскоре прозвучал финальный свисток – Плимут сотворил сенсацию, выбив лидера АПЛ из Кубка!
Украинский центральный защитник Плимута Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
ВИДЕО. Ливерпуль в шоке! Сумасшедший сейв голкипера Плимута на 90+9-й
CONOR HAZARD. HOW HAVE YOU SAVED THAT!?#EmiratesFACup pic.twitter.com/FrKQ0G3gct— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025
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