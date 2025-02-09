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  4. Мбаппе попал в список лучших бомбардиров 2025 года во всех соревнованиях
Испания
09 февраля 2025, 05:22 |
43
0

Мбаппе попал в список лучших бомбардиров 2025 года во всех соревнованиях

Больше голов только у нападающего «ПСЖ» Дембеле

09 февраля 2025, 05:22 |
43
0
Мбаппе попал в список лучших бомбардиров 2025 года во всех соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сравнялся по количеству голов в этом году с Матео Ретеги. Оба делят вторую позицию среди лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы 2025 года во всех соревнованиях (9).

8 февраля состоялась игра 23-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Атлетико». Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Первое место в списке среди лучших голеадоров этого года занимает нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле (13).

В текущей кампании Ла Лиги Килиан провел 21 матч, забил 16 голов и отдал 2 ассиста. «Сливочные» занимают первую строчку в турнирной таблице (15 побед, 5 ничьих, 3 поражения).

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Килиан Мбаппе Реал - Атлетико
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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