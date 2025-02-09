Мбаппе попал в список лучших бомбардиров 2025 года во всех соревнованиях
Больше голов только у нападающего «ПСЖ» Дембеле
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сравнялся по количеству голов в этом году с Матео Ретеги. Оба делят вторую позицию среди лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы 2025 года во всех соревнованиях (9).
8 февраля состоялась игра 23-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Атлетико». Матч завершился ничьей со счетом 1:1.
Первое место в списке среди лучших голеадоров этого года занимает нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле (13).
В текущей кампании Ла Лиги Килиан провел 21 матч, забил 16 голов и отдал 2 ассиста. «Сливочные» занимают первую строчку в турнирной таблице (15 побед, 5 ничьих, 3 поражения).
9 - Only Ousmane Dembélé (13) has scored more goals than #RealMadrid striker ⚪️⚪️, Kylian Mbappé (9, like Mateo Retegui), among players from teams in the top five European leagues counting all competitions in 2025. Claw. pic.twitter.com/RtWgFTNfif— OptaJose (@OptaJose) February 8, 2025
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