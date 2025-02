Феноменальная статистика. Дембеле унаследовал престол Парижа после Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле в этом сезоне забил больше голов в чемпионате, чем за четыре предыдущие кампании вместе взятые.

7 февраля состоялся матч 21-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1.

В последних 19 матчах чемпионата Дембеле забил 16 раз: 8 голов забил правой ногой, 6 – левой, 2 – головой. За предыдущие четыре сезона в Лиге 1 и Ла Лиге он забил 15 голов в 102 матчах (2023/24 – 3, 2022/23 – 5, 2021/22 – 1, 2020/21 – 6).

Французский нападающий также является лучшим бомбардиром Лиги 1 в этой кампании. В 2025 году он забил 13 голов в 7 поединках во всех турнирах.

Усман в этом сезоне принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 6 ассистов.

