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Чемпионат Франции
ПСЖ
07.02.2025 22:05 – FT 4 : 1
Монако
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Франция
08 февраля 2025, 00:05 | Обновлено 08 февраля 2025, 00:13
256
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Первый гол Хвичи и невероятный Дембеле. ПСЖ разбил Монако на Парк де Пренс

Матч 21-го тура Лиги 1 завершился со счетом 4:1 в пользу парижан

08 февраля 2025, 00:05 | Обновлено 08 февраля 2025, 00:13
256
1
Первый гол Хвичи и невероятный Дембеле. ПСЖ разбил Монако на Парк де Пренс
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля состоялся матч 21-го тура Лиги 1 между командами ПСЖ и Монако.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за столичный коллектив отличились Витинья, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле (дубль). У гостей единственный мяч забил Денис Закария.

Для Хвичи этот гол стал первым в футболке ПСЖ после перехода из Наполи. А Дембеле за последние пять сыгранных матчей положил аж девять мячей!

После этой победы подопечные Луиса Энрике набрали 53 очка и занимаю первое место в таблице чемпионата Франции. У Монако вторая позиция и 37 пунктов.

Лига 1 2024/25. 21-й тур, 7 февраля

ПСЖ – Монако – 4:1

Голы: Витинья, 6, Кварацхелия, 54, Дембеле, 67, 90 – Закария, 17

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витинья, Дуэ (Ли Кан Ин, 63), Кварацхелия (Гонсалу Рамуш, 67), Дембеле, Барколя (Люка Эрнандес, 63).

Монако: Маецки, Кайо Энрике (Диатта, 76), Мависса Элеби, Керер, Вандерсон, Минамино (Головин, 63), Магасса (Эль-Мусрати, 62), Закария, Аклиуш, Эмболо (Мишаль, 84), Бирет (Бен-Сегир, 63).

Предупреждение: Дуэ (28).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

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Денис Закария Усман Дембеле Хвича Кварацхелия Витинья (ПСЖ) ПСЖ Монако ПСЖ - Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Ниче такой голешник
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