Первый гол Хвичи и невероятный Дембеле. ПСЖ разбил Монако на Парк де Пренс

7 февраля состоялся матч 21-го тура Лиги 1 между командами ПСЖ и Монако.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

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Голами за столичный коллектив отличились Витинья, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле (дубль). У гостей единственный мяч забил Денис Закария.

Для Хвичи этот гол стал первым в футболке ПСЖ после перехода из Наполи. А Дембеле за последние пять сыгранных матчей положил аж девять мячей!

После этой победы подопечные Луиса Энрике набрали 53 очка и занимаю первое место в таблице чемпионата Франции. У Монако вторая позиция и 37 пунктов.

Лига 1 2024/25. 21-й тур, 7 февраля

ПСЖ – Монако – 4:1

Голы: Витинья, 6, Кварацхелия, 54, Дембеле, 67, 90 – Закария, 17

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витинья, Дуэ (Ли Кан Ин, 63), Кварацхелия (Гонсалу Рамуш, 67), Дембеле, Барколя (Люка Эрнандес, 63).

Монако: Маецки, Кайо Энрике (Диатта, 76), Мависса Элеби, Керер, Вандерсон, Минамино (Головин, 63), Магасса (Эль-Мусрати, 62), Закария, Аклиуш, Эмболо (Мишаль, 84), Бирет (Бен-Сегир, 63).

Предупреждение: Дуэ (28).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия