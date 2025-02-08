7 февраля состоялся матч 21-го тура Лиги 1 между командами ПСЖ и Монако.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за столичный коллектив отличились Витинья, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле (дубль). У гостей единственный мяч забил Денис Закария.

Лига 1 2024/25. 21-й тур, 7 февраля

ПСЖ – Монако – 4:1

Голы: Витинья, 6, Кварацхелия, 54, Дембеле, 67, 90 – Закария, 17

Видеообзор матча: