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Чемпионат Франции
ПСЖ
07.02.2025 22:05 – FT 4 : 1
Монако
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Франция
08 февраля 2025, 01:49 |
77
0

ПСЖ – Монако – 4:1. Красивый мяч Хвичи и дубль Дембеле. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Лиги 1 2024/25

08 февраля 2025, 01:49 |
77
0
ПСЖ – Монако – 4:1. Красивый мяч Хвичи и дубль Дембеле. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля состоялся матч 21-го тура Лиги 1 между командами ПСЖ и Монако.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за столичный коллектив отличились Витинья, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле (дубль). У гостей единственный мяч забил Денис Закария.

Лига 1 2024/25. 21-й тур, 7 февраля

ПСЖ – Монако – 4:1

Голы: Витинья, 6, Кварацхелия, 54, Дембеле, 67, 90 – Закария, 17

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Закария (Монако).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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