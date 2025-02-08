Франция08 февраля 2025, 01:49 |
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ПСЖ – Монако – 4:1. Красивый мяч Хвичи и дубль Дембеле. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Лиги 1 2024/25
08 февраля 2025, 01:49 |
77
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7 февраля состоялся матч 21-го тура Лиги 1 между командами ПСЖ и Монако.
Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Голами за столичный коллектив отличились Витинья, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле (дубль). У гостей единственный мяч забил Денис Закария.
Лига 1 2024/25. 21-й тур, 7 февраля
ПСЖ – Монако – 4:1
Голы: Витинья, 6, Кварацхелия, 54, Дембеле, 67, 90 – Закария, 17
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Закария (Монако).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
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