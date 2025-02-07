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  4. ВИДЕО. Уложил защитника спать. Как это было: Хвича забил первый гол за ПСЖ
Франция
07 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 07 февраля 2025, 23:35
731
0

ВИДЕО. Уложил защитника спать. Как это было: Хвича забил первый гол за ПСЖ

Грузинский звездный игрок поразил ворота Монако в матче 21-го тура Лиги 1

07 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 07 февраля 2025, 23:35
731
0
ВИДЕО. Уложил защитника спать. Как это было: Хвича забил первый гол за ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

7 февраля проходит матч 21-го тура Лиги 1 2024/25 между командами ПСЖ и Монако.

Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 54-й минуте звездный грузинский футболист Хвича Кварацхелия поразил ворота гостей.

Для Хвичи этот мяч стал первым в футболке парижан после перехода из Наполи. Кварахцелия сделал счет 2:1, а уже на 57-й Усман Дембеле оформил для хозяев третий гол.

❗️ ВИДЕО. Уложил защитника спать. Как это было: Хвича забил первый гол за ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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