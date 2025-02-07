ВИДЕО. Уложил защитника спать. Как это было: Хвича забил первый гол за ПСЖ
Грузинский звездный игрок поразил ворота Монако в матче 21-го тура Лиги 1
7 февраля проходит матч 21-го тура Лиги 1 2024/25 между командами ПСЖ и Монако.
Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 54-й минуте звездный грузинский футболист Хвича Кварацхелия поразил ворота гостей.
Для Хвичи этот мяч стал первым в футболке парижан после перехода из Наполи. Кварахцелия сделал счет 2:1, а уже на 57-й Усман Дембеле оформил для хозяев третий гол.
❗️ ВИДЕО. Уложил защитника спать. Как это было: Хвича забил первый гол за ПСЖ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский клуб рассчитывает на украинского полузащитника
«Казакам» из Петрово будет крайне непросто сохранить прописку в элите украинского футбола