7 февраля проходит матч 21-го тура Лиги 1 2024/25 между командами ПСЖ и Монако.

Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 54-й минуте звездный грузинский футболист Хвича Кварацхелия поразил ворота гостей.

Для Хвичи этот мяч стал первым в футболке парижан после перехода из Наполи. Кварахцелия сделал счет 2:1, а уже на 57-й Усман Дембеле оформил для хозяев третий гол.

❗️ ВИДЕО. Уложил защитника спать. Как это было: Хвича забил первый гол за ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия