Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Саудовской Аравии
Неом
18.01.2026 19:30 – FT 1 : 2
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия
18 января 2026, 22:39 | Обновлено 18 января 2026, 22:46
Звездный саудовский клуб сделал камбек. Оторвались от Роналду на 7 очков

Команда Симоне Индзаги обыграла клуб Неом СК со счетом 2:1

Звездный саудовский клуб сделал камбек. Оторвались от Роналду на 7 очков
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Вечером 18 января состоялись матчи 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный саудовский клуб Аль-Хиляль сделал камбек. Команда Симоне Индзаги, пропустив первой, обыграла клуб Неом СК со счетом 2:1.

Аль-Хиляль одержал 12-ю победу подряд и оторвался от Аль-Наср, команды Криштиану Роналду, на 7 очков.

Лидеры: Аль-Хиляль (41 очко), Аль-Наср, Аль-Таавун, Аль-Ахли (по 34), Аль-Кадисия (33), Аль-Иттихад (27).

Чемпионат Саудовской Аравии

16-й тур, 18 января 2026

Аль-Хазем – Аль-Кадисия – 1:5

Голы: Абубакар Ба, 86 – Ретегі, 56, Аль-Джувейр, 61, Киньонес, 73, Аль-Нахли, 81 (автогол), Аль-Ями, 90+4 (автогол)

Аль-Рияд – Аль-Таавун – 1:3

Голы: Тозе, 63 – Рохер Мартинес, 10, 45+8 (пен), 66

Неом СК – Аль-Хиляль – 1:2

Голы: Аль-Бурайк, 52 – Тамбакти, 49, Рубен Невеш, 66 (пен)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 15 13 2 0 40 - 14 22.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль 41
2 Аль-Наср Эр-Рияд 15 11 1 3 42 - 17 21.01.26 19:30 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд 34
3 Аль-Таавун 15 11 1 3 33 - 17 22.01.26 17:15 Аль-Таавун - Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма 34
4 Аль-Ахли Джидда 15 10 4 1 22 - 11 20.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха 34
5 Аль-Кадaсиа 15 10 3 2 36 - 14 22.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа 33
6 Аль-Иттихад 15 8 3 4 28 - 18 22.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад 27
7 Аль-Иттифак 15 7 4 4 25 - 25 21.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд 25
8 Аль-Халидж 15 7 3 5 36 - 23 20.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех 24
9 Аль-Фатех 15 6 3 6 20 - 24 20.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех 21
10 Неом 15 6 2 7 21 - 25 21.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад 20
11 Аль-Хазм 15 4 4 7 15 - 27 22.01.26 17:15 Аль-Таавун - Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм 16
12 Аль-Фейха 15 3 5 7 13 - 27 22.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха 14
13 Аль-Холуд 15 4 0 11 19 - 28 20.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль 12
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 15 2 5 8 14 - 25 20.01.26 17:05 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа 11
15 Дамак 15 1 8 6 12 - 26 21.01.26 19:30 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак 11
16 Аль-Рияд 15 2 3 10 14 - 34 21.01.26 17:30 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм 9
17 Аль-Ахдуд 15 2 2 11 11 - 29 21.01.26 17:30 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак 8
18 Аль-Наджма 15 0 3 12 16 - 33 20.01.26 17:05 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма 3
Полная таблица

События матча

66’
ГОЛ ! С пенальти забил Рубен Невеш (Аль-Хиляль).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Хассан Тамбакти (Аль-Хиляль), асcист Рубен Невеш.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Mohammed Al Burayk (Неом), асcист Саид Бенрахма.
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Симоне Индзаги Криштиану Роналду Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд Неом СК Аль-Рияд Аль-Таавун Аль-Хазем Аль-Кадисия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
