Звездный саудовский клуб сделал камбек. Оторвались от Роналду на 7 очков

Команда Симоне Индзаги обыграла клуб Неом СК со счетом 2:1
Вечером 18 января состоялись матчи 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Звездный саудовский клуб Аль-Хиляль сделал камбек. Команда Симоне Индзаги, пропустив первой, обыграла клуб Неом СК со счетом 2:1.
Аль-Хиляль одержал 12-ю победу подряд и оторвался от Аль-Наср, команды Криштиану Роналду, на 7 очков.
Лидеры: Аль-Хиляль (41 очко), Аль-Наср, Аль-Таавун, Аль-Ахли (по 34), Аль-Кадисия (33), Аль-Иттихад (27).
Чемпионат Саудовской Аравии
16-й тур, 18 января 2026
Аль-Хазем – Аль-Кадисия – 1:5
Голы: Абубакар Ба, 86 – Ретегі, 56, Аль-Джувейр, 61, Киньонес, 73, Аль-Нахли, 81 (автогол), Аль-Ями, 90+4 (автогол)
Аль-Рияд – Аль-Таавун – 1:3
Голы: Тозе, 63 – Рохер Мартинес, 10, 45+8 (пен), 66
Неом СК – Аль-Хиляль – 1:2
Голы: Аль-Бурайк, 52 – Тамбакти, 49, Рубен Невеш, 66 (пен)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|15
|13
|2
|0
|40 - 14
|22.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль
|41
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|15
|11
|1
|3
|42 - 17
|21.01.26 19:30 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|34
|3
|Аль-Таавун
|15
|11
|1
|3
|33 - 17
|22.01.26 17:15 Аль-Таавун - Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма
|34
|4
|Аль-Ахли Джидда
|15
|10
|4
|1
|22 - 11
|20.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха
|34
|5
|Аль-Кадaсиа
|15
|10
|3
|2
|36 - 14
|22.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа
|33
|6
|Аль-Иттихад
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|22.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад
|27
|7
|Аль-Иттифак
|15
|7
|4
|4
|25 - 25
|21.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|25
|8
|Аль-Халидж
|15
|7
|3
|5
|36 - 23
|20.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех
|24
|9
|Аль-Фатех
|15
|6
|3
|6
|20 - 24
|20.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех
|21
|10
|Неом
|15
|6
|2
|7
|21 - 25
|21.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад
|20
|11
|Аль-Хазм
|15
|4
|4
|7
|15 - 27
|22.01.26 17:15 Аль-Таавун - Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм
|16
|12
|Аль-Фейха
|15
|3
|5
|7
|13 - 27
|22.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха
|14
|13
|Аль-Холуд
|15
|4
|0
|11
|19 - 28
|20.01.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль
|12
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|15
|2
|5
|8
|14 - 25
|20.01.26 17:05 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа
|11
|15
|Дамак
|15
|1
|8
|6
|12 - 26
|21.01.26 19:30 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак
|11
|16
|Аль-Рияд
|15
|2
|3
|10
|14 - 34
|21.01.26 17:30 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм
|9
|17
|Аль-Ахдуд
|15
|2
|2
|11
|11 - 29
|21.01.26 17:30 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак
|8
|18
|Аль-Наджма
|15
|0
|3
|12
|16 - 33
|20.01.26 17:05 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма
|3
