Australian Open
18 января 2026, 22:29 | Обновлено 18 января 2026, 22:50
На Aus Open 2026 в первый же день побит рекорд турнира по посещаемости

18 января матчи мейджора в Мельбурне посетили 100 763 болельщика

На Aus Open 2026 в первый же день побит рекорд турнира по посещаемости
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 был установлен рекорд по посещаемости.

За день матчи первого раунда мужского и женского одиночных разрядов в сумме вживую посмотрели 100 763 болельщика.

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году – на шестой игровой день в теннисом комплексе Мельбурн-Парк присутствовало 97 132 фанов.

Кроме того, в воскресенье за дневной сессией наблюдали 73 235 зрителей, что также является рекордом.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
