На Aus Open 2026 в первый же день побит рекорд турнира по посещаемости
18 января матчи мейджора в Мельбурне посетили 100 763 болельщика
18 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 был установлен рекорд по посещаемости.
За день матчи первого раунда мужского и женского одиночных разрядов в сумме вживую посмотрели 100 763 болельщика.
Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году – на шестой игровой день в теннисом комплексе Мельбурн-Парк присутствовало 97 132 фанов.
Кроме того, в воскресенье за дневной сессией наблюдали 73 235 зрителей, что также является рекордом.
