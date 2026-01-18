На Aus Open 2026 в первый же день побит рекорд турнира по посещаемости

18 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 был установлен рекорд по посещаемости.

За день матчи первого раунда мужского и женского одиночных разрядов в сумме вживую посмотрели 100 763 болельщика.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году – на шестой игровой день в теннисом комплексе Мельбурн-Парк присутствовало 97 132 фанов.

Кроме того, в воскресенье за дневной сессией наблюдали 73 235 зрителей, что также является рекордом.