Кейн обошел Холанда по количеству голов в топ-5 лигах в сезоне 2025/26

Гарри Кейн вышел на первое место в списке бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26.

Очередной гол за Баварию англичанин забил в ворота РБ Лейпциг.

Теперь в активе Кейна 21 гол в Бундеслиге в текущем сезоне.

20 голов осталось у Эрлинга Холанда из Манчестер Сити, к которому приблизился Килиан Мбаппе, забив 19-й мяч за Реал в Ла Лиге.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26