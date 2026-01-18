Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 января 2026, 00:29 | Обновлено 18 января 2026, 00:30
Кейн обошел Холанда по количеству голов в топ-5 лигах в сезоне 2025/26

Норвежца почти догнал Килиан Мбаппе

Кейн обошел Холанда по количеству голов в топ-5 лигах в сезоне 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн вышел на первое место в списке бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26.

Очередной гол за Баварию англичанин забил в ворота РБ Лейпциг.

Теперь в активе Кейна 21 гол в Бундеслиге в текущем сезоне.

20 голов осталось у Эрлинга Холанда из Манчестер Сити, к которому приблизился Килиан Мбаппе, забив 19-й мяч за Реал в Ла Лиге.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26

  • 21 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 19 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 16 – Игор Тиаго (Брентфорд)
  • 14 – Ведат Мурики (Мальорка)
  • 12 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
  • 11 – Ферран Торрес (Барселона)
  • 11 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 10 – Хоакин Паничелли (Страсбург)
  • 10 – Антуан Семеньо (Борнмут)
  • 10 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 10 – Дениз Ундав (Штутгарт)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
