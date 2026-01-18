Другие новости18 января 2026, 00:29 | Обновлено 18 января 2026, 00:30
79
0
Кейн обошел Холанда по количеству голов в топ-5 лигах в сезоне 2025/26
Норвежца почти догнал Килиан Мбаппе
18 января 2026, 00:29 | Обновлено 18 января 2026, 00:30
79
0
Гарри Кейн вышел на первое место в списке бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26.
Очередной гол за Баварию англичанин забил в ворота РБ Лейпциг.
Теперь в активе Кейна 21 гол в Бундеслиге в текущем сезоне.
20 голов осталось у Эрлинга Холанда из Манчестер Сити, к которому приблизился Килиан Мбаппе, забив 19-й мяч за Реал в Ла Лиге.
Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26
- 21 – Гарри Кейн (Бавария)
- 20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 19 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 16 – Игор Тиаго (Брентфорд)
- 14 – Ведат Мурики (Мальорка)
- 12 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
- 11 – Ферран Торрес (Барселона)
- 11 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 10 – Хоакин Паничелли (Страсбург)
- 10 – Антуан Семеньо (Борнмут)
- 10 – Майкл Олисе (Бавария)
- 10 – Дениз Ундав (Штутгарт)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 января 2026, 21:37 15
Украинец оформил дубль в прошлом матче
Футбол | 18 января 2026, 00:34 0
Мацей Кендзерек – о тяжелой жизни в Киеве во время ракетных ударов
Футбол | 17.01.2026, 14:40
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Футбол | 17.01.2026, 05:14
Комментарии 0
Популярные новости
16.01.2026, 08:52 6
17.01.2026, 16:13 40
16.01.2026, 14:38 7
17.01.2026, 09:42
16.01.2026, 14:23 37
17.01.2026, 12:42 4
17.01.2026, 16:26 20