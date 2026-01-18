Кубок африканских наций18 января 2026, 21:59 | Обновлено 18 января 2026, 22:09
Сенегал – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите 18 января в 21:00 финальный поединок Кубка африканских наций
18 января в 21:00 пройдет финальный матч Кубка африканских наций.
Сенегал и Марокко сыграют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лидеры команд Садио Мане и Ашраф Хакими выйдут в основе своих сборных.
