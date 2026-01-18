Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенегал – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок африканских наций
18 января 2026, 21:59 | Обновлено 18 января 2026, 22:09
274
0

Сенегал – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите 18 января в 21:00 финальный поединок Кубка африканских наций

18 января 2026, 21:59 | Обновлено 18 января 2026, 22:09
274
0
Сенегал – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в 21:00 пройдет финальный матч Кубка африканских наций.

Сенегал и Марокко сыграют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидеры команд Садио Мане и Ашраф Хакими выйдут в основе своих сборных.

Сенегал – Марокко. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
ВИДЕО. Реал Сосьедад выиграл первый тайм у Барсы, у которой отменили 3 гола
Реал Сосьедад – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Астон Вилла – Эвертон – 0:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу Садио Мане Ашраф Хакими Кубок африканских наций видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18 января 2026, 09:12 22
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе

Украинец оформил дубль в прошлом матче

Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Футбол | 18 января 2026, 19:17 50
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб

Украинец уже вернулся к тренировкам

КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
Теннис | 18.01.2026, 15:28
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18.01.2026, 13:51
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
После российского позора. Экс-звезда МЮ продолжит карьеру в Казахстане
Футбол | 18.01.2026, 21:55
После российского позора. Экс-звезда МЮ продолжит карьеру в Казахстане
После российского позора. Экс-звезда МЮ продолжит карьеру в Казахстане
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 3
Футбол
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
17.01.2026, 16:26 20
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46
Бокс
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
18.01.2026, 08:41 80
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем