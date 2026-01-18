Что будет с сезоном? Спортврач прокомментировал травму Костюк

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму украинской теннисистки Марты Костюк:

«На видео видно, как опорная нога подворачивается в момент переноса на нее веса. Марте удалось почувствовать опасность и сбалансировать тело так, чтобы «галик» не подвернулся полностью, но дискомфорта этот незначительный подворот все же причинил.

Всем, кто знаком с теннисом, понятно, насколько важна работа ног в теннисе, а особенно резкое изменение движения. Именно поэтому голеностопы – это вторая частая проблема теннисистов после локтей.

Мы помним сезон Элины с фиксатором, а затем операцией. В мужском теннисе это также является регулярной проблемой.

Факт того, что Марта смогла продолжить игру, говорит о несерьезности травмы, поэтому этот сезон точно еще рано хоронить. Сейчас важно качественно восстановиться и подойти в полной готовности к следующему Шлему.

Разорвана только одна связка, как и можно было предвидеть. Не настолько сильный подворот, чтобы разорвались все три, что бывает очень часто, но достаточно, чтобы порвалась одна связка, которая заставляет завершить турнир.

Марта покидает АО и будет восстанавливаться, готовясь к следующему турниру. Травма не настолько серьезная, чтобы поставить под вопрос сезон».