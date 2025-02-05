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  4. Два года назад Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма
Англия
05 февраля 2025, 18:54 |
216
0

Два года назад Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма

Гарри побил рекорд, который принадлежал Гривзу

05 февраля 2025, 18:54 |
216
0
Два года назад Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

5 февраля 2023 года Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив 280 голов и побив рекорд Джимми Гривза.

Кейн перешел в первую команду из молодежки клуба в 2010 году. В возрасте 18 лет Гарри дебютировал за «шпор» в матче Лиги Европы против «Харт оф Мидлотиан». Всего за английский клуб он сыграл 435 матчей и отметился 341 результативным действием (280 голов и 61 ассист).

Последний официальный матч за «Тоттенхэм» английский форвард провел в АПЛ против «Лидса» 28 мая 2023 года. 12 августа 2023 года он перешел в «Баварию» за 95 млн евро.

Гарри Кейн в этом сезоне сыграл за Баварию 27 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 10 ассистов.

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Тоттенхэм рекорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший бомбардир Гарри Кейн Джимми Гривз Бавария Бундеслига статистика чемпионат Германии по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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