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  4. Щенсны или Пенья? Флик определился с основным голкипером Барселоны
Испания
05 февраля 2025, 16:59 | Обновлено 05 февраля 2025, 17:11
536
0

Щенсны или Пенья? Флик определился с основным голкипером Барселоны

Тренер предпочел поляка

05 февраля 2025, 16:59 | Обновлено 05 февраля 2025, 17:11
536
0
Щенсны или Пенья? Флик определился с основным голкипером Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дітер Флік

Немецкий тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объявил окончательное решение по поводу основного голкипера каталонской команды. Специалисту пришлось делать выбор между испанцем Иньяки Пенья и поляком Войцехом Щенсны.

«Щестен теперь наш первый вратарь, это подтверждено. Речь идет не только об Иньяке или Войцехе, а обо всей команде.

Мы всегда принимаем решения, которые отвечают интересам команды, и это тот подход, который я хочу придерживаться», – ответил Ханс.

Напомним, что ключевой вратарь каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген травмировался в сентябре 2024 года в матче Ла лиги против «Вильярреала» (5:1). Немецкий голкипер повредил сухожилие правого колена, из-за чего выбыл на длительный срок.

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Войцех Щенсны Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ханс-Дитер Флик Марк-Андре тер Штеген
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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