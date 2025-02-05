Щенсны или Пенья? Флик определился с основным голкипером Барселоны

Немецкий тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объявил окончательное решение по поводу основного голкипера каталонской команды. Специалисту пришлось делать выбор между испанцем Иньяки Пенья и поляком Войцехом Щенсны.

«Щестен теперь наш первый вратарь, это подтверждено. Речь идет не только об Иньяке или Войцехе, а обо всей команде.

Мы всегда принимаем решения, которые отвечают интересам команды, и это тот подход, который я хочу придерживаться», – ответил Ханс.

Напомним, что ключевой вратарь каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген травмировался в сентябре 2024 года в матче Ла лиги против «Вильярреала» (5:1). Немецкий голкипер повредил сухожилие правого колена, из-за чего выбыл на длительный срок.