Источник: Лидеры Ливерпуля договорились с клубом о продлении сотрудничества

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и правый вингер Мохамед Салах договорились с руководством клуба о продлении своих контрактов. Об этом сообщил Anfield Edition:

«Эксклюзив: насколько нам известно, Салах и ван Дейк подписали новые соглашения, чтобы продлить свое пребывание в «Ливерпуле», – написали в социальных сетях.

Никаких подробностей сделок источник пока не сообщил. Контракты обоих игроков заканчиваются летом этого года. По окончанию текущего сезона футболисты станут свободными агентами.

Салах провел 23 матча в текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач. Египтянин возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате. На счету ван Дейка также 23 поединка в АПЛ – один забитый мяч и один ассист.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах забил 300 голов в карьере.

EXCLUSIVE: We understand that both Mohamed Salah and Virgil van Dijk have put pen to paper on new deals to extend their stay at Liverpool. ✍️ pic.twitter.com/fhIsKYvSRg