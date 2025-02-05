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  4. Источник: Лидеры Ливерпуля договорились с клубом о продлении сотрудничества
Англия
05 февраля 2025, 15:15 |
1274
2

Источник: Лидеры Ливерпуля договорились с клубом о продлении сотрудничества

Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк останутся в английском чемпионате

05 февраля 2025, 15:15 |
1274
2
Источник: Лидеры Ливерпуля договорились с клубом о продлении сотрудничества
Getty Images/Global Images Ukraine. Салах и ван Дейк

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и правый вингер Мохамед Салах договорились с руководством клуба о продлении своих контрактов. Об этом сообщил Anfield Edition:

«Эксклюзив: насколько нам известно, Салах и ван Дейк подписали новые соглашения, чтобы продлить свое пребывание в «Ливерпуле», – написали в социальных сетях.

Никаких подробностей сделок источник пока не сообщил. Контракты обоих игроков заканчиваются летом этого года. По окончанию текущего сезона футболисты станут свободными агентами.

Салах провел 23 матча в текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач. Египтянин возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате. На счету ван Дейка также 23 поединка в АПЛ – один забитый мяч и один ассист.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах забил 300 голов в карьере.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Мохамед Салах Вирджил ван Дейк продление контракта
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Diesel
ЧОго і слід було очікувати. Який сенс йти з клуду який на повном ходу на ще займае перше місце в АПЛ
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