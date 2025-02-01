Прирожденный бомбардир. Салах забил 300-й гол в карьере
За «Ливерпуль» египтянин забил 235 мячей
Мохамед Салах в матче против «Борнмута» отметился дублем и достиг отметки в 300 голов в профессиональной карьере.
1 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между командами «Борнмут» и «Ливерпуль». Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» (2:0).
За «Ливерпуль» Салах в 382 матчах забил 235 голов, за все остальные клубы («Рома», «Базель», «Фиорентина», «Челси») – 65.
В этом розыгрыше АПЛ египтянин сыграл 22 матча, забил 19 голов и отдал 13 ассистов. «Ливерпуль» занимает первую позицию в турнирной таблице (17 побед, 5 ничьих, 1 поражение).
300 - Mo Salah has scored the 300th goal of his European club career in all competitions, 235 of which have come for Liverpool. Spartan. pic.twitter.com/NFlxpHfcpv— OptaJoe (@OptaJoe) February 1, 2025
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