Прирожденный бомбардир. Салах забил 300-й гол в карьере

Мохамед Салах в матче против «Борнмута» отметился дублем и достиг отметки в 300 голов в профессиональной карьере.

1 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между командами «Борнмут» и «Ливерпуль». Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» (2:0).

За «Ливерпуль» Салах в 382 матчах забил 235 голов, за все остальные клубы («Рома», «Базель», «Фиорентина», «Челси») – 65.

В этом розыгрыше АПЛ египтянин сыграл 22 матча, забил 19 голов и отдал 13 ассистов. «Ливерпуль» занимает первую позицию в турнирной таблице (17 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

