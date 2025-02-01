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Англия
01 февраля 2025, 21:24 | Обновлено 01 февраля 2025, 21:25
381
0

Прирожденный бомбардир. Салах забил 300-й гол в карьере

За «Ливерпуль» египтянин забил 235 мячей

01 февраля 2025, 21:24 | Обновлено 01 февраля 2025, 21:25
381
0
Прирожденный бомбардир. Салах забил 300-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах в матче против «Борнмута» отметился дублем и достиг отметки в 300 голов в профессиональной карьере.

1 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между командами «Борнмут» и «Ливерпуль». Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» (2:0).

За «Ливерпуль» Салах в 382 матчах забил 235 голов, за все остальные клубы («Рома», «Базель», «Фиорентина», «Челси») – 65.

В этом розыгрыше АПЛ египтянин сыграл 22 матча, забил 19 голов и отдал 13 ассистов. «Ливерпуль» занимает первую позицию в турнирной таблице (17 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Мохамед Салах Борнмут - Ливерпуль Рома Рим
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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