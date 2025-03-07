Два футболиста Руха не сыграют против Ингульца, зато новичок готов к матчу
Гамбийский новичок «Руха» Бабукарр Фаал может появиться в старте
Программа 20-го тура УПЛ будет исчерпана 8 марта поединком «Ингулец» – «Рух», который из-за проблем команды с Петрового со своим стадионом состоится на «Арене Львов».
Львовской команде не помогут Денис Слюсар и бразилец Клайвер, пропустившие и предыдущий матч с «Зарей». Они пока тренируются по индивидуальной программе.
А вот еще один легионер «Руха» – гамбийский нападающий Бабукарр Фаал – может появиться в стартовом составе. Африканец дебютировал в поединке с луганской командой, выйдя на замену и произведя хорошее впечатление.
Львовский «Рух» имеет в активе 23 очка и занимает 9-е место в чемпионате Украины.
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