Два футболиста Руха не сыграют против Ингульца, зато новичок готов к матчу

Программа 20-го тура УПЛ будет исчерпана 8 марта поединком «Ингулец» – «Рух», который из-за проблем команды с Петрового со своим стадионом состоится на «Арене Львов».

Львовской команде не помогут Денис Слюсар и бразилец Клайвер, пропустившие и предыдущий матч с «Зарей». Они пока тренируются по индивидуальной программе.

А вот еще один легионер «Руха» – гамбийский нападающий Бабукарр Фаал – может появиться в стартовом составе. Африканец дебютировал в поединке с луганской командой, выйдя на замену и произведя хорошее впечатление.

Львовский «Рух» имеет в активе 23 очка и занимает 9-е место в чемпионате Украины.