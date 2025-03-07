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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 21:59 | Обновлено 07 марта 2025, 22:23
177
0

Два футболиста Руха не сыграют против Ингульца, зато новичок готов к матчу

Гамбийский новичок «Руха» Бабукарр Фаал может появиться в старте

07 марта 2025, 21:59 | Обновлено 07 марта 2025, 22:23
177
0
Два футболиста Руха не сыграют против Ингульца, зато новичок готов к матчу
ФК Рух. Бабукарр Фаал

Программа 20-го тура УПЛ будет исчерпана 8 марта поединком «Ингулец» – «Рух», который из-за проблем команды с Петрового со своим стадионом состоится на «Арене Львов».

Львовской команде не помогут Денис Слюсар и бразилец Клайвер, пропустившие и предыдущий матч с «Зарей». Они пока тренируются по индивидуальной программе.

А вот еще один легионер «Руха» – гамбийский нападающий Бабукарр Фаал – может появиться в стартовом составе. Африканец дебютировал в поединке с луганской командой, выйдя на замену и произведя хорошее впечатление.

Львовский «Рух» имеет в активе 23 очка и занимает 9-е место в чемпионате Украины.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Рух Львов Ингулец - Рух Виталий Пономарев Денис Слюсар Клайвер Габриэл Бабукарр Фаал инсайд травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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