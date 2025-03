Лаутаро побил рекод Маццолы за Интер в ЛЧ и Кубке европейских чемпионов

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес отметился забитым мячом в матче против «Фейеноорда» и стал рекордсменом клуба по количеству голов в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов (18).

5 марта состоялась первая встреча 1/8 финала ЛЧ между «Фейеноордом» и «Интером». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:0.

До Лаутаро рекорд принадлежал легенде «нерадзурри» Сандро Маццоли.

В этом сезоне Лиги чемпионов Мартинес провел 9 поединков, забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу.

11 марта в Италии на стадионе «Сан-Сиро» состоится ответный матч между этими командами.

Lautaro Martínez has now scored more Champions League/European Cup goals for Inter than any other player in the club’s history (18).



Sandro Mazzola’s record has finally been broken. 🔵⚫ pic.twitter.com/zIYm7WjEFW