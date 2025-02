Впервые с 2007 Ман Сити пропустил 5 мячей от команды большой шестерки АПЛ

«Манчестер Сити» во встрече против лондонского «Арсенала» пропустил 5 голов. Это первый случай с 2007 года, когда «горожане» в одном матче пропустили такое количество голов от команды «большой шестерки» АПЛ.

2 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 5:1.

Последний раз в 2007 году «горожане» пропустили 6 мячей от другой команды из Лондона – «Челси».

В этом сезоне Премьер-лиги «Ман Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги (12 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

