Англия02 февраля 2025, 18:42 | Обновлено 02 февраля 2025, 18:59
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Арсенал забил быстрый гол. Эдегор вывел канониров вперед в игре с Ман Сити
Уже на 2-й минуте был открыт счет в суперматче 24-го тура АПЛ
02 февраля 2025, 18:42 | Обновлено 02 февраля 2025, 18:59
1671
0
2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.
Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.
Уже на старте игры гол забил Мартин Эдегор для Арсенала, 1:0 в пользу хозяев поля.
ГОЛ! 1:0. Мартин Эдегор, 2 мин
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