Арсенал забил быстрый гол. Эдегор вывел канониров вперед в игре с Ман Сити

2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

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Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.

Уже на старте игры гол забил Мартин Эдегор для Арсенала, 1:0 в пользу хозяев поля.

ГОЛ! 1:0. Мартин Эдегор, 2 мин

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