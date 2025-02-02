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Англия
02 февраля 2025, 18:42 | Обновлено 02 февраля 2025, 18:59
1671
0

Арсенал забил быстрый гол. Эдегор вывел канониров вперед в игре с Ман Сити

Уже на 2-й минуте был открыт счет в суперматче 24-го тура АПЛ

02 февраля 2025, 18:42 | Обновлено 02 февраля 2025, 18:59
1671
0
Арсенал забил быстрый гол. Эдегор вывел канониров вперед в игре с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Сити.

Команды играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко начал матч со скамейки запасных.

Уже на старте игры гол забил Мартин Эдегор для Арсенала, 1:0 в пользу хозяев поля.

ГОЛ! 1:0. Мартин Эдегор, 2 мин

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Манчестер Сити видео голов и обзор Мартин Эдегор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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