Данк стал вторым игроком в истории АПЛ по количеству автоголов

Льюис Данк в поединке против «Брайтона» поразил свои ворота и стал вторым игроком в истории АПЛ по количеству автоголов (7).

1 февраля состоялся матч 24-го тура Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Брайтон». Встреча завершилась победой владельцев поля (7:0).

Данк делит вторую позицию по автоголам с тремя игроками: Джейми Карраге и Фил Ягелка. Выше в списке располагается лишь Ричард Данн, который 10 раз забивал в собственные ворота.

В этом сезоне английского чемпионата Льюис сыграл 19 матчей. «Ноттингем» занимает третье место в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 5 поражений).