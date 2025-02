Данк стал вторым игроком в истории АПЛ по количеству автоголов

Льюис Данк в поединке против «Брайтона» поразил свои ворота и стал вторым игроком в истории АПЛ по количеству автоголов (7).

1 февраля состоялся матч 24-го тура Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Брайтон». Встреча завершилась победой владельцев поля (7:0).

Данк делит вторую позицию по автоголам с тремя игроками: Джейми Карраге и Фил Ягелка. Выше в списке располагается лишь Ричард Данн, который 10 раз забивал в собственные ворота.

В этом сезоне английского чемпионата Льюис сыграл 19 матчей. «Ноттингем» занимает третье место в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 5 поражений).

Lewis Dunk has now scored as many Premier League own goals as Jamie Carragher, Martin Skrtel and Phil Jagielka (all 7).



Only Richard Dunne (10) has more own goals in the competition's history. 👀 pic.twitter.com/OJ4X3nbFb8