Данк стал вторым игроком в истории АПЛ по количеству автоголов
Льюис поделил второе место с тремя другими игроками
Льюис Данк в поединке против «Брайтона» поразил свои ворота и стал вторым игроком в истории АПЛ по количеству автоголов (7).
1 февраля состоялся матч 24-го тура Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Брайтон». Встреча завершилась победой владельцев поля (7:0).
Данк делит вторую позицию по автоголам с тремя игроками: Джейми Карраге и Фил Ягелка. Выше в списке располагается лишь Ричард Данн, который 10 раз забивал в собственные ворота.
В этом сезоне английского чемпионата Льюис сыграл 19 матчей. «Ноттингем» занимает третье место в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 5 поражений).
Lewis Dunk has now scored as many Premier League own goals as Jamie Carragher, Martin Skrtel and Phil Jagielka (all 7).— Squawka (@Squawka) February 1, 2025
Only Richard Dunne (10) has more own goals in the competition's history. 👀 pic.twitter.com/OJ4X3nbFb8
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