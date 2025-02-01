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Англия
01 февраля 2025, 18:32 | Обновлено 01 февраля 2025, 18:48
187
0

Данк стал вторым игроком в истории АПЛ по количеству автоголов

Льюис поделил второе место с тремя другими игроками

01 февраля 2025, 18:32 | Обновлено 01 февраля 2025, 18:48
187
0
Данк стал вторым игроком в истории АПЛ по количеству автоголов
Getty Images/Global Images Ukraine. Льюис Данк

Льюис Данк в поединке против «Брайтона» поразил свои ворота и стал вторым игроком в истории АПЛ по количеству автоголов (7).

1 февраля состоялся матч 24-го тура Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Брайтон». Встреча завершилась победой владельцев поля (7:0).

Данк делит вторую позицию по автоголам с тремя игроками: Джейми Карраге и Фил Ягелка. Выше в списке располагается лишь Ричард Данн, который 10 раз забивал в собственные ворота.

В этом сезоне английского чемпионата Льюис сыграл 19 матчей. «Ноттингем» занимает третье место в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 5 поражений).

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Джейми Каррагер Мартин Шкртел Фил Ягелка Ричард Данн
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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