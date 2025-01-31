Манчестер Сити нацелился на испанского полузащитника Порту

23-летний испанский полузащитник «Порту» Нико Гонсалес в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Сити».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Манчестер Сити» сделал официальное предложение по Гонсалесу, которое может достигать 60 миллионов евро.

Нико Гонсалес присоединился к «Порту» в прошлом сезоне, когда португальский клуб приобрел его у «Барселоны» за 8,5 млн евро.

Романо отмечает, что в случае продажи Гонсалеса «Барселона» получит 40% от суммы трансфера.

Ранее «Манчестер Сити» усилился узбекским футболистом из чемпионата Франции.