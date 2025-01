Манчестер Сити нацелился на испанского полузащитника Порту

23-летний испанский полузащитник «Порту» Нико Гонсалес в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Сити».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Манчестер Сити» сделал официальное предложение по Гонсалесу, которое может достигать 60 миллионов евро.

Нико Гонсалес присоединился к «Порту» в прошлом сезоне, когда португальский клуб приобрел его у «Барселоны» за 8,5 млн евро.

Романо отмечает, что в случае продажи Гонсалеса «Барселона» получит 40% от суммы трансфера.

Ранее «Манчестер Сити» усилился узбекским футболистом из чемпионата Франции.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City made formal approach with Porto to ask for Nico González as new midfielder.



Talks started, Porto hope to keep Nico and ask for important transfer fee or won’t leave.



❗️ Release clause worth €60m and key point, Barcelona have 40% sell-on clause. pic.twitter.com/QsNBnVNTBa