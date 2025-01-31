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Англия
31 января 2025, 20:28 |
305
0

Манчестер Сити нацелился на испанского полузащитника Порту

От трансфера Нико Гонсалеса может выиграть «Барселона»

31 января 2025, 20:28 |
305
0
Манчестер Сити нацелился на испанского полузащитника Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Гонсалес

23-летний испанский полузащитник «Порту» Нико Гонсалес в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Сити».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Манчестер Сити» сделал официальное предложение по Гонсалесу, которое может достигать 60 миллионов евро.

Нико Гонсалес присоединился к «Порту» в прошлом сезоне, когда португальский клуб приобрел его у «Барселоны» за 8,5 млн евро.

Романо отмечает, что в случае продажи Гонсалеса «Барселона» получит 40% от суммы трансфера.

Ранее «Манчестер Сити» усилился узбекским футболистом из чемпионата Франции.

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Олександр Сільченко Источник: Фабрицио Романо
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