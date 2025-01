Эффект Аморима? Ман Юнайтед впервые в этом сезоне выиграл три матча подряд

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» впервые выиграл три матча подряд во всех соревнованиях.

30 января состоялась встреча 8-го тура ЛЕ между командами «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился победой гостей со счетом 2:0. Далот и Мейну забили по одному голу.

Перед матчем с «ФКСБ» подопечные Аморима одержали победы над «Фулхэмом» (1:0) и «Рейнджерс» (2:1).

В текущем сезоне Лиги Европы «красные дьяволы» расположились на третьем месте в турнирной таблице (5 победы, 3 ничьи, 0 поражений) и вышли в 1/8 финала.

Manchester United have won three consecutive games across all competitions for the first time this season.



◉ 2-1 vs. Rangers

◉ 0-1 vs. Fulham

◉ 0-2 vs. FCSB



They secure third spot in the Europa League table. 🥉