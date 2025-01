Лукаку забил 200-й гол в топ-5 лигах Европы и достиг интересного достижения

25 января в рамках 22-го тура итальянского чемпионата состоялась встреча между командами «Наполи» и «Ювентус». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Ангисса, Ромелу Лукаку и Коло Муани.

В этом матче Лукаку реализовал удар с 11-метровой отметки, который стал 200-м голом бельгийца в топ-5 европейских лиг (121 в АПЛ, 79 в Серии А). Также Ромелу стал вторым игроком в истории чемпионата Италии, забившим гол в ворота «Ювентуса» в составе «Интера», «Ромы» и «Наполи» (после Амедео Амадея).

В текущем розыгрыше Серии А бельгийский нападающий провел 20 матчей, забил 9 голов и отдал 6 ассистов. «Партенопеи» занимают первое место в таблице чемпионата (17 побед, 2 ничьи, 3 поражения).

200 - Romelu #Lukaku became the 2nd player in the history of the #SerieA to score against #Juventus with Inter, Roma and #Napoli, after Amedeo Amadei; the penalty scored against the Bianconeri is his 200th goal in the top-5 European Leagues. Incisive.#NapoliJuve pic.twitter.com/VgUXP4Jneb