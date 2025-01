ПСЖ впервые в истории выиграли игру ЛЧ после отставания в 2 мяча

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» состоялась встреча между командами «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 4:2. Забитыми мячами отметились Грилиш, Холанд, Дембеле, Баркола, Жоау Невеш и Гонсалу Рамуш.

«Парижане» впервые в истории своих выступлений в ЛЧ выиграли матч, в котором проигрывали с разницей в два гола. Ранее подобное случалось для «ПСЖ» в Лиге 1 против «Валансьена» (от 0:2 до 4:3 в 2012 году). «Ман Сити» же впервые с 2021 года проиграли матч, в котором вели с преимуществом в два или более забитых мячей.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов французский клуб занимает 22-ю позицию в таблице турнира (3 победы, 1 ничья, 3 поражения).

