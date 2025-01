Ман Сити впервые с 2021 проиграл матч, в котором команда вела в 2+ мяча

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» состоялась встреча между командами «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 4:2. Голами отметились Грилиш, Холанд, Дембеле, Баркола, Жоау Невеш и Гонсалу Рамуш.

«Горожане» впервые с 2021 года во всех соревнованиях проиграли матч, в котором вели с разницей в два или более забитых мяча. Поражение против французского клуба стало для них вторым подряд в ЛЧ.

В текущем розыгрыше еврокубка «Манчестер Сити» занимает 25-е место с 8 очками (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения). Последний матч в группе – против «Брюгге».

115 - Tonight was the first time in the last 115 occasions that Man City have lost a game in all competitions where they led by 2+ goals. Shock. pic.twitter.com/fwadG7iQoh