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  4. Ман Сити впервые с 2021 проиграл матч, в котором команда вела в 2+ мяча
Лига чемпионов
23 января 2025, 11:17 | Обновлено 23 января 2025, 11:56
269
2

Ман Сити впервые с 2021 проиграл матч, в котором команда вела в 2+ мяча

Произошло это в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» в Париже

23 января 2025, 11:17 | Обновлено 23 января 2025, 11:56
269
2
Ман Сити впервые с 2021 проиграл матч, в котором команда вела в 2+ мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» состоялась встреча между командами «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 4:2. Голами отметились Грилиш, Холанд, Дембеле, Баркола, Жоау Невеш и Гонсалу Рамуш.

«Горожане» впервые с 2021 года во всех соревнованиях проиграли матч, в котором вели с разницей в два или более забитых мяча. Поражение против французского клуба стало для них вторым подряд в ЛЧ.

В текущем розыгрыше еврокубка «Манчестер Сити» занимает 25-е место с 8 очками (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения). Последний матч в группе – против «Брюгге».

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Комментарии 2
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Tower Bridge
Хороший пример для поминателей игры ПСВ - Шахтёр, где наши отбивались в меньшинстве.
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Gargantua81
вчера просто разрывали "фланг Уокера".
при всех заслугах Пепа это его вина. Знал, что Уокер уже старый, а замену не подготовил.
Ну и старение КДБ прозевал. Хотя конечно замену КДБ найти это очень сложно. А вот крайка классного надо было в защиту найти.
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