Будет играть с Довбиком. Партнер Малиновского договорился о переходе в Рому

Голкипер «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини в ближайшее время присоединится к римской «Роме».

Как отметил инсайдер Николо Скира, оба клуба договорились о трансфере вратаря за 1 миллион евро. Новый голкипер столичной команды подпишет контракт до 2027 года.

Представители «Ромы» считают, что Пьерлуиджи способен создать конкуренцию для основного вратаря команды Миле Свилара.

Начиная с прошлого сезона, Голлини находился в «Дженоа» на правах аренды. В сезоне-2024/25 вратарь появился на футбольном поле в семи матчах.

