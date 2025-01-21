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  4. Будет играть с Довбиком. Партнер Малиновского договорился о переходе в Рому
Италия
21 января 2025, 08:25 | Обновлено 21 января 2025, 08:28
951
0

Будет играть с Довбиком. Партнер Малиновского договорился о переходе в Рому

Пьерлуиджи Голлини будет выступать за волков

21 января 2025, 08:25 | Обновлено 21 января 2025, 08:28
951
0
Будет играть с Довбиком. Партнер Малиновского договорился о переходе в Рому
IMАGO. Пьерлуиджи Голлини

Голкипер «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини в ближайшее время присоединится к римской «Роме».

Как отметил инсайдер Николо Скира, оба клуба договорились о трансфере вратаря за 1 миллион евро. Новый голкипер столичной команды подпишет контракт до 2027 года.

Представители «Ромы» считают, что Пьерлуиджи способен создать конкуренцию для основного вратаря команды Миле Свилара.

Начиная с прошлого сезона, Голлини находился в «Дженоа» на правах аренды. В сезоне-2024/25 вратарь появился на футбольном поле в семи матчах.

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Пьерлуиджи Голлини Рома Рим Аталанта Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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