Будет играть с Довбиком. Партнер Малиновского договорился о переходе в Рому
Пьерлуиджи Голлини будет выступать за волков
Голкипер «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини в ближайшее время присоединится к римской «Роме».
Как отметил инсайдер Николо Скира, оба клуба договорились о трансфере вратаря за 1 миллион евро. Новый голкипер столичной команды подпишет контракт до 2027 года.
Представители «Ромы» считают, что Пьерлуиджи способен создать конкуренцию для основного вратаря команды Миле Свилара.
Начиная с прошлого сезона, Голлини находился в «Дженоа» на правах аренды. В сезоне-2024/25 вратарь появился на футбольном поле в семи матчах.
🔜 Done Deal and confirmed! Pierluigi #Gollini to #ASRoma from #Atalanta for €1M. Contract until 2027. He was at #Genoa on loan. #transfers https://t.co/9JBmJHF9KD— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 19, 2025
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