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  4. Его купили за 95 миллионов евро. Вингер Ман Юнайтед доиграет сезон в Бетисе
Англия
20 января 2025, 12:45 |
1180
1

Его купили за 95 миллионов евро. Вингер Ман Юнайтед доиграет сезон в Бетисе

Антони проведет полгода в Испании

20 января 2025, 12:45 |
1180
1
Его купили за 95 миллионов евро. Вингер Ман Юнайтед доиграет сезон в Бетисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

«Манчестер Юнайтед» и «Бетис» достигли договоренности по бразильскому вингеру Антони, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, остаток сезона 24-летний футболист проведет в Испании. У «Бетиса» не будет права выкупа, летом бразилец вернется в Англию. Документы еще проверяются, после проверки игрок пройдет медосмотр.

В текущем сезоне Антони провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 1 гол. Летом 2022 года Антони перешел в английский клуб из «Аякса» за 95 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что нашелся новый фаворит на подписание Рэшфорда.

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Антони трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Бетис Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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