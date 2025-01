Его купили за 95 миллионов евро. Вингер Ман Юнайтед доиграет сезон в Бетисе

«Манчестер Юнайтед» и «Бетис» достигли договоренности по бразильскому вингеру Антони, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, остаток сезона 24-летний футболист проведет в Испании. У «Бетиса» не будет права выкупа, летом бразилец вернется в Англию. Документы еще проверяются, после проверки игрок пройдет медосмотр.

В текущем сезоне Антони провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 1 гол. Летом 2022 года Антони перешел в английский клуб из «Аякса» за 95 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что нашелся новый фаворит на подписание Рэшфорда.

