Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Арсенал – Астон Вилла

18 января состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Астон Виллой».

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Наставники коллективов определились со стартовыми составами на матч. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет эту игру на скамейке запасных.

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🤝 Lewis-Skelly continues at left-back

🔙 Martinelli returns to the fold

💪 Havertz leads the line



Let’s do this, Gooners 👊