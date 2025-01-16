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Кубок Нидерландов
РКК Валвейк
15.01.2025 21:00 – FT 1 : 2
Утрехт
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Нидерланды
16 января 2025, 02:25 | Обновлено 16 января 2025, 02:38
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Кубок Нидерландов. Фейеноорд прошел дальше, Твенте сенсационно проиграл

Прошли матчи 1/8 финала соревнования

16 января 2025, 02:25 | Обновлено 16 января 2025, 02:38
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0
Кубок Нидерландов. Фейеноорд прошел дальше, Твенте сенсационно проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 января были сыграны три поединка 1/8 финала Кубка Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Фейеноорд» без труда разобрался с командой «Райнсбургсе Бойс» и пробился в следующий этап. Окончательный счет – 4:1.

Благодаря дублю Себастьяна Алле «Утрехт» одолел «Валвейк» со счетом 2:1.

Аутсайдер национальной лиги «Гоу Эхед Иглс» оказался сильнее «Твенте» – 3:1.

Кубок Нидерландов. 1/8 финала. 15 января

«Гоу Эхед Иглс» – «Твенте» – 3:1

Голы: Эдвардсен, 60, Дейл, 84, Сюре, 90+4 – Стейн, 42

«Валвейк» – «Утрехт» – 1:2

Голы: Маргарет, 18 – Алле, 46, 80

«Райнсбургсе Бойс» – «Фейеноорд» – 1:4

Голы: Кариоу, 43 – Хименес, 4, 40, Рид, 7, Осман, 90+3

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Кубок Нидерландов по футболу Гоу Эхед Иглс Твенте Валвейк Утрехт Фейеноорд Себастьян Алле
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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