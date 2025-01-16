Кубок Нидерландов. Фейеноорд прошел дальше, Твенте сенсационно проиграл
Прошли матчи 1/8 финала соревнования
Вечером 15 января были сыграны три поединка 1/8 финала Кубка Нидерландов.
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«Фейеноорд» без труда разобрался с командой «Райнсбургсе Бойс» и пробился в следующий этап. Окончательный счет – 4:1.
Благодаря дублю Себастьяна Алле «Утрехт» одолел «Валвейк» со счетом 2:1.
Аутсайдер национальной лиги «Гоу Эхед Иглс» оказался сильнее «Твенте» – 3:1.
Кубок Нидерландов. 1/8 финала. 15 января
«Гоу Эхед Иглс» – «Твенте» – 3:1
Голы: Эдвардсен, 60, Дейл, 84, Сюре, 90+4 – Стейн, 42
«Валвейк» – «Утрехт» – 1:2
Голы: Маргарет, 18 – Алле, 46, 80
«Райнсбургсе Бойс» – «Фейеноорд» – 1:4
Голы: Кариоу, 43 – Хименес, 4, 40, Рид, 7, Осман, 90+3
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