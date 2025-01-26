Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер

Украинский защитник Илья Крупский объяснил, почему подписал контракт с выступающим в Первой лиге «Металлистом 1925», отказавшись от предложения донецкого Шахтера.

– Вы подписали контракт на четыре года. Достаточно долговременная сделка. Почему согласились именно на такой срок и как вас мотивировали представители Металлиста 1925 г. сказать «да» именно им?

– Все правильно, сделка рассчитана на четыре года. А как мотивировали… Знаете, Металлист 1925 года очень амбициозный проект. Я уверен в том, что со следующего года команда уже будет играть в УПЛ и не просто там будет играть, а будет бороться за места в первой тройке.

Большую роль сыграло и то, что я беседовал с председателем наблюдательного совета Богданом Бойко и услышал от него лично, как он видит будущее Металлисту 1925 и меня в его структуре. Он смог меня убедить, и я понял, что это тот клуб, где я действительно хочу играть.

Но признаюсь, что решение далось все же нелегко, потому что параллельно велись переговоры с Шахтером. От «горняков» было официальное предложение Ворскли. Клубы за меня сражались. Выбор был непростым, но я уверен, что все сделал правильно, согласившись на предложение именно Металлиста 1925 года, а не донецкого клуба.

– Простите, но звучит немного странно. Шахтер – гранд отечественного футбола, а Металлист 1925 – да, амбициозный проект, но пока не больше. Возможно, вы немного опасались конкуренции, потому что завоевать место в основном составе «горняков» точно сложнее, чем попасть в обойму харьковской команды?

– Нет. Поверьте, чего-чего, а конкуренции я точно не боюсь. Конкуренция напротив – хорошая штука. Все немного проще: я считаю, что в Металлисте 1925 у меня будет больше шансов спокойно развиваться, прогрессировать, чем в Шахтере, и впоследствии попасть в национальную сборную Украины, а затем перебраться в какую-то европейскую команду-гранд, – сказал Крупский.

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