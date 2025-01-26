Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
Украина. Премьер лига
26 января 2025, 09:14 |
1206
4

Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер

Илья озвучил свою цель

26 января 2025, 09:14 |
1206
4
Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

Украинский защитник Илья Крупский объяснил, почему подписал контракт с выступающим в Первой лиге «Металлистом 1925», отказавшись от предложения донецкого Шахтера.

– Вы подписали контракт на четыре года. Достаточно долговременная сделка. Почему согласились именно на такой срок и как вас мотивировали представители Металлиста 1925 г. сказать «да» именно им?

– Все правильно, сделка рассчитана на четыре года. А как мотивировали… Знаете, Металлист 1925 года очень амбициозный проект. Я уверен в том, что со следующего года команда уже будет играть в УПЛ и не просто там будет играть, а будет бороться за места в первой тройке.

Большую роль сыграло и то, что я беседовал с председателем наблюдательного совета Богданом Бойко и услышал от него лично, как он видит будущее Металлисту 1925 и меня в его структуре. Он смог меня убедить, и я понял, что это тот клуб, где я действительно хочу играть.

Но признаюсь, что решение далось все же нелегко, потому что параллельно велись переговоры с Шахтером. От «горняков» было официальное предложение Ворскли. Клубы за меня сражались. Выбор был непростым, но я уверен, что все сделал правильно, согласившись на предложение именно Металлиста 1925 года, а не донецкого клуба.

– Простите, но звучит немного странно. Шахтер – гранд отечественного футбола, а Металлист 1925 – да, амбициозный проект, но пока не больше. Возможно, вы немного опасались конкуренции, потому что завоевать место в основном составе «горняков» точно сложнее, чем попасть в обойму харьковской команды?

– Нет. Поверьте, чего-чего, а конкуренции я точно не боюсь. Конкуренция напротив – хорошая штука. Все немного проще: я считаю, что в Металлисте 1925 у меня будет больше шансов спокойно развиваться, прогрессировать, чем в Шахтере, и впоследствии попасть в национальную сборную Украины, а затем перебраться в какую-то европейскую команду-гранд, – сказал Крупский.

Ранее Илья Крупский назвал своего футбольного кумира.

По теме:
В УПЛ. Крупский назвал клуб, за который будет играть во второй части сезона
«Перебор». Аутсайдер УПЛ отказался подписывать чемпиона мира U-20
«Днепр-1 уже распадался». Полесье хотело перехватить футболиста у Динамо
Илья Крупский Шахтер Донецк Металлист 1925 Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
Футбол | 25 января 2025, 19:24 3
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами

«Борнмут» разбил «Ноттингем Форрест» – 5:0

ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
Бокс | 26 января 2025, 08:15 1
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»

Диллиан осудил поступок Дюбуа вызвать Усика на бой

28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
Футбол | 25.01.2025, 14:09
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
За день до матча с РФШ. Динамо запланировало еще один спарринг
Футбол | 26.01.2025, 08:24
За день до матча с РФШ. Динамо запланировало еще один спарринг
За день до матча с РФШ. Динамо запланировало еще один спарринг
Сенсационный Борнмут с Забарным, заруба Ман Сити и Челси, победа Киз
Футбол | 26.01.2025, 06:00
Сенсационный Борнмут с Забарным, заруба Ман Сити и Челси, победа Киз
Сенсационный Борнмут с Забарным, заруба Ман Сити и Челси, победа Киз
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Не думаю до між Ворсклою і Металістом є чи буде така вже різниця, щоб вважати цей перехід "кроком вперед'.
Ответить
0
VovanSidorovi4
Развели парня.
Ответить
-2
valerafan1
На мою думку, вибір помилковий. Але і варіант з Шахтарем також не найкращий. За пів-року в Металісті можна деградувати до рівня першої ліги і вже не повернутися. Тож і про збірну забути, як і про європейський клуб. На жаль, можемо втратити хорошого гравця.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
25.01.2025, 13:21 26
Теннис
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
Легенда бокса: «Усику не хватает этого, чтобы быть величайшим боксером»
Легенда бокса: «Усику не хватает этого, чтобы быть величайшим боксером»
25.01.2025, 00:35 2
Бокс
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
24.01.2025, 09:03 5
Футбол
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
24.01.2025, 16:31 21
Биатлон
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
25.01.2025, 12:50 73
Теннис
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
24.01.2025, 18:57 1
Футбол
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
25.01.2025, 03:07 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем