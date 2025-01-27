Астон Вилла – Вест Хэм – 1:1. Счет по игре. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».

Матч прошел на Вилла Парк в Бирмингеме.

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Команды показали равную игру и обменялись голами. В первом тайме забил игрок «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи, а во втором сравнял счет Эмерсон Палмиери.

После этого матча «Астон Вилла» расположилась на 8-м месте турнирной таблицы с 37 очками, а «Вест Хэм» с 27 баллами занял 13-е место.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Астон Вилла – Вест Хэм – 1:1

Голы: Рэмзи, 8 - Эмерсон, 70

Предупреждения: Тилеманс, 45+5, Роджерс, 64 - Крессвелл, 45+5, Соучек, 63, Альварес, 68

Видео голов и обзор матча