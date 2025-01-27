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Чемпионат Англии
Астон Вилла
26.01.2025 18:30 – FT 1 : 1
Вест Хэм
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Англия
27 января 2025, 03:05 |
22
0

Астон Вилла – Вест Хэм – 1:1. Счет по игре. Видео голов и обзор матча

Команды поделили очки в матче 23-го тура АПЛ

27 января 2025, 03:05 |
22
0
Астон Вилла – Вест Хэм – 1:1. Счет по игре. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».

Матч прошел на Вилла Парк в Бирмингеме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды показали равную игру и обменялись голами. В первом тайме забил игрок «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи, а во втором сравнял счет Эмерсон Палмиери.

После этого матча «Астон Вилла» расположилась на 8-м месте турнирной таблицы с 37 очками, а «Вест Хэм» с 27 баллами занял 13-е место.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Астон Вилла – Вест Хэм – 1:1

Голы: Рэмзи, 8 - Эмерсон, 70

Предупреждения: Тилеманс, 45+5, Роджерс, 64 - Крессвелл, 45+5, Соучек, 63, Альварес, 68

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерсон Палмери (Вест Хэм).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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