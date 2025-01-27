Астон Вилла – Вест Хэм – 1:1. Счет по игре. Видео голов и обзор матча
Команды поделили очки в матче 23-го тура АПЛ
В воскресенье, 26 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».
Матч прошел на Вилла Парк в Бирмингеме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды показали равную игру и обменялись голами. В первом тайме забил игрок «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи, а во втором сравнял счет Эмерсон Палмиери.
После этого матча «Астон Вилла» расположилась на 8-м месте турнирной таблицы с 37 очками, а «Вест Хэм» с 27 баллами занял 13-е место.
Английская Премьер-лига. 23-й тур
Астон Вилла – Вест Хэм – 1:1
Голы: Рэмзи, 8 - Эмерсон, 70
Предупреждения: Тилеманс, 45+5, Роджерс, 64 - Крессвелл, 45+5, Соучек, 63, Альварес, 68
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Королевский клуб интересуется Дином Хейсеном
Гави заинтересовал «Атлетико»