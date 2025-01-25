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Чемпионат Англии
Астон Вилла
26.01.2025 18:30 - : -
Вест Хэм
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Англия
25 января 2025, 00:57 | Обновлено 25 января 2025, 01:14
23
0

Астон Вилла – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 января в 18:30 по Киеву

25 января 2025, 00:57 | Обновлено 25 января 2025, 01:14
23
0
Астон Вилла – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

В воскресенье, 26 января, на стадионе «Вилла Парк» пройдет матч 23-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» будет принимать «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Астон Вилла

Подопечные Унаи Эмери после поражения от «Ньюкасла» 26 декабря выдали серию из четырех матчей без поражений. На своем стадионе «Астон Вилла» сыграла вничью с «Брайтоном» (2:2) и выиграла у «Лестера» (2:1). В гостях бирмингемцы обыграли «Эвертон» Виталия Миколенко и совершили подвиг в матче с «Арсеналом» (2:2), отыграв два мяча.

В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает восьмое место. У команды 36 очков, что на 4 балла меньше, чем у идущего в зоне Лиги чемпионов «Челси».

Вест Хэм

«Вест Хэм» неудачно провел предыдущий матч, проиграв «Кристал Пэлас» со счётом 0:2. Благодаря этой победе «Кристал Пэлас» обошел «Вест Хэм» в турнирной таблице.

У «Вест Хэма» 26 очков. Столько же и у «Манчестер Юнайтед». «Вест Хэм» идет на 14-м месте с отрывом от зоны вылета в 10 пунктов. Команде вряд ли угрожает понижение в классе, однако болельщикам это служит слабым утешением.

Личные встречи

В текущем сезоне «Астон Вилла» обыграла «Вест Хэм» на выезде со счетом 2:1. Такой же счет был и в домашнем для бирмингемцев матче Кубка Англии.

Вероятные составы

«Астон Вилла» (возможный состав): Эмилиано Мартинес – Ян Матсен, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингз – Амаду Онана, Бубакар Камара – Юри Тилеманс,Морган Роджерс, Леон Бейли – Олли Уоткинс.

«Вест Хэм» (возможный состав): Лукаш Фабьяньский – Макс Килман, Аарон Крессвелл, Константинос Мавропанос – Эмерсон Палмери, Гвидо Родригес, Эрон Уан-Биссака, Эдсон Альварес – Томаш Соучек, Лукас Пакета – Мохаммед Кудус.

Прогноз

«Астон Вилла» должна набирать очки с командами из нижней части турнирной таблицы. «Вест Хэм» же пока приспосабливается к новому тренеру. Предлагаем поставить на победу хозяев (коэффициент – 1,55).

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
26 января 2025 -
18:30
Вест Хэм
Победа Астон Виллы 1,55 Сделать ставку
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Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
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