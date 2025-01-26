Молотобойцам не повезло. Астон Вилла и Вест Хэм поделили очки
Гости все таки смогли забить, несмотря на проблемы с реализацией
В воскресенье, 26 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».
Матч прошел на Вилла Парк в Бирмингеме.
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Хозяевам поля очень повезло пропустить всего лишь 1 гол по ходу встречи, при том, не создав особой остроты у ворота соперника, в самом начале матча «бирмингемцы» отличились благодаря точному удару Джейкоба Рэмзи. На 70-й минуте матча Эмерсон Палмеири сравнял счет, после чего ни одна из команд не смогла отличиться, хотя у гостей было достаточно шансов для этого.
После этого матча «Астон Вилла» расположилась на 8-м месте турнирной таблицы с 37 очками, а «Вест Хэм» с 27 баллами занял 13-ю строчку.
Английская Премьер-лига. 23-й тур
Астон Вилла - Вест Хэм – 1:1
Голы: Рэмзи, 8 – Эмерсон, 70
Предупреждения: Тилеманс, 45+5, Роджерс, 64 – Крессвелл, 45+5, Соучек, 63, Альварес, 68
Фото матча:
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