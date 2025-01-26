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Чемпионат Англии
Астон Вилла
26.01.2025 18:30 – FT 1 : 1
Вест Хэм
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Англия
26 января 2025, 20:50 | Обновлено 26 января 2025, 21:12
226
0

Молотобойцам не повезло. Астон Вилла и Вест Хэм поделили очки

Гости все таки смогли забить, несмотря на проблемы с реализацией

26 января 2025, 20:50 | Обновлено 26 января 2025, 21:12
226
0
Молотобойцам не повезло. Астон Вилла и Вест Хэм поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».

Матч прошел на Вилла Парк в Бирмингеме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяевам поля очень повезло пропустить всего лишь 1 гол по ходу встречи, при том, не создав особой остроты у ворота соперника, в самом начале матча «бирмингемцы» отличились благодаря точному удару Джейкоба Рэмзи. На 70-й минуте матча Эмерсон Палмеири сравнял счет, после чего ни одна из команд не смогла отличиться, хотя у гостей было достаточно шансов для этого.

После этого матча «Астон Вилла» расположилась на 8-м месте турнирной таблицы с 37 очками, а «Вест Хэм» с 27 баллами занял 13-ю строчку.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Астон Вилла - Вест Хэм – 1:1

Голы: Рэмзи, 8 – Эмерсон, 70

Предупреждения: Тилеманс, 45+5, Роджерс, 64 – Крессвелл, 45+5, Соучек, 63, Альварес, 68

Фото матча:

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Джейкоб Рэмзи Эмерсон Палмиери Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм Астон Вилла Астон Вилла - Вест Хэм
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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