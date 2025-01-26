Молотобойцам не повезло. Астон Вилла и Вест Хэм поделили очки

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».

Матч прошел на Вилла Парк в Бирмингеме.

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Хозяевам поля очень повезло пропустить всего лишь 1 гол по ходу встречи, при том, не создав особой остроты у ворота соперника, в самом начале матча «бирмингемцы» отличились благодаря точному удару Джейкоба Рэмзи. На 70-й минуте матча Эмерсон Палмеири сравнял счет, после чего ни одна из команд не смогла отличиться, хотя у гостей было достаточно шансов для этого.

После этого матча «Астон Вилла» расположилась на 8-м месте турнирной таблицы с 37 очками, а «Вест Хэм» с 27 баллами занял 13-ю строчку.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Астон Вилла - Вест Хэм – 1:1

Голы: Рэмзи, 8 – Эмерсон, 70

Предупреждения: Тилеманс, 45+5, Роджерс, 64 – Крессвелл, 45+5, Соучек, 63, Альварес, 68

Фото матча: