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ITF
27 января 2025, 03:03 |
64
0

18-летняя украинка впервые в карьере сыграла в финале парного разряда

Вероника Подрез на прошлой неделе выступила на соревнованиях ITF W35 в Эш-сюр-Альзетте

27 января 2025, 03:03 |
64
0
18-летняя украинка впервые в карьере сыграла в финале парного разряда
Instagram. Вероника Подрез и Марин Соштан

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез не сумела завоевать трофей в парном разряде на турнире ITF W35 в Эш-сюр-Альзетте (Люксембург), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В финале украинка и ее напарница Марин Соштак (Франция) в двух сетах проиграли чешскому тандему Анета Кучмова / Анета Лабуткова за 1 час и 4 минуты.

ITF W35 Эш-Сюр-Альзетт. Пары. Хард в помещении. Финал

Анета Кучмова (Чехия) / Анета Лабуткова (Чехия) [1] – Вероника Подрез (Украина) / Марин Соштак (Франция) – 6:3, 6:2

Подрез впервые в карьере дошла до финала в парном разряде. На ее счету также четыре трофея в одиночном разряде на уровне ITF.

В одиночке на 35-тысячнике в Люксембурге Подрез переиграла свою партнерку Соштак в первом раунде, но в 1/8 финала уступила Эмили Эплтон из Великобритании.

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Вероника Подрез
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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