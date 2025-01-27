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Чемпионат Португалии
Порту
26.01.2025 20:00 – FT 1 : 1
Санта Клара
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Португалия
27 января 2025, 02:51 | Обновлено 27 января 2025, 02:53
61
0

Два нереализованных пенальти. Порту не смогло одолеть Санта-Клару

Похоже смена тренера хозяевам не помогла

27 января 2025, 02:51 | Обновлено 27 января 2025, 02:53
61
0
Два нереализованных пенальти. Порту не смогло одолеть Санта-Клару
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января в матче 19-го тура чемпионата Португалии встречались «Порту» и «Санта-Клара».

Игра с первых минут носила нервный характер. Уже на 12-й минуте из-за грубого подката желтую карточку получил игрок «Порту» Галену. Через минуту игрок «Санта-Клары» нанес травму Мартиму Фернандешу, которого нужно было заменить.

Арбитр никак не наградил игрока гостей, что вызвало недовольство у тренерской скамьи «Порту».

На 33-й минуте хозяева поля пропустили. Густаво Клисман навесил на Габриэля Силву, который нанес результативный удар.

Далее снова было несколько спорных решений от арбитра, которые заставили защитника «Порту» Пепе эмоционально реагировать. Арбитр показал ему желтую карточку.

Во втором тайме снова было очень много грубости и множество упущенных возможностей от хозяев поля.

На 72-й минуте матча игрок «Санта-Клары» нарушил правила в собственной штрафной площадке. К отметке подошел Галену, но пробил в стойку.

Через три минуты «Порту» все же сравняло. Гол забил Отавио, который с близкого расстояния переправил «кожаного» в ворота соперника.

На 80-й минуте игроки «Санта-Клары» остались в меньшинстве, ведь второе предупреждение получил Матеус Перейра. Уже в добавленное арбитром время защитник гостей Матеуш Нунеш сбил игрока «Порту» в собственной штрафной.

К отметке снова подошел Галену и снова упустил одиннадцатиметровый. В итоге – ничья 1:1.

«Порту» не побеждает в чемпионате Португалии четвертую игру подряд и находится на 3-й строчке. «Санта-Клара» – на 5-м месте.

Чемпионат Португалии. 19-й тур. 26 января

Порту – Санта Клара – 1:1

Голы: Отавио, 75, – Габриэль Сила, 33

На 72-й и 90+6-й минутах Галену не реализовал пенальти.

Предупреждения: Галену, 12, Жуан Мариу, 23, Пепе, 40 (за пределами поля), Джало, 46, Таварес, 78, - Диого Калила, 22, Феррейра, 47, Матеус Перейра, 52, Винисиус Лопес, 52, Батиста, 70, Матеус Перейра, 80

Удаление: Матеус Перейра, 80

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
Matheus Pereira (Санта Клара) получает красную карточку.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Отавио (Порту).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Силва (Санта Клара).
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Порту Санта-Клара чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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