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Португалия
27 января 2025, 03:35 |
33
0

Аутсайдер не выстоял. Брага разгромила Боавишту

Гости продолжают находиться на последней строчке

27 января 2025, 03:35 |
33
0
Аутсайдер не выстоял. Брага разгромила Боавишту
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января были сыграны матчи 19-го тура чемпионата Португалии.

«Брага» встречалась с аутсайдером соревнований – «Боавиштой».

Хозяева поля открыли счет на 14-й минуте голом отметился Франсиско Наварро. На 33-й минуте Рикарду Орта удвоил преимущество «Браги».

Во втором тайме Франсиско Наварро оформил дубль. Игроки «Браги» могли забивать еще, но подвела результативность. В итоге - 3:0.

«Брага» после этой победы на 4-й строчке, а „Боавишта“ - на последней.

В еще одной игре 19-го тура «Эшторил» принимал «Виторию Гимараэш».

Судьбу победителя решил единственный гол полузащитника «Эшторила» Жоау Карвалью на 47-й минуте.

«Витория» осталась на 7-й строчке, а „Эшторил“ с 12-й поднялся на 8-ю.

Чемпионат Португалии. 19-й тур. 26 января

Брага – Боавишта – 3:0

Голы: Наварро, 14, 69, Орта, 33

Видео голов и обзор матча

Эшторил – Витория – 1:0

Гол: Карвалью, 47

Видео голов и обзор матча

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Карвалью (Эшторил).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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