Спасение в компенсированное время. Утрехт вырвал ничью в матче 20-го тура

24 января состоялся матч 20-го тура чемпионата Нидерландов – «Хераклес» встретился с «Утрехтом». Несмотря на статус аутсайдера, хозяева сумели отстоять ничью – 1:1.

Первый гол в поединке забил 33-летний полузащитник хозяев Томас Брунс на 58-й минуте. Гости чаще били по воротам, больше владели мячом и сумели сравнять счет в компенсированное время – защитник Эль-Каруани отметился на 90+2-й минуте.

«Утрехт» остался на третьем месте, в активе клуба 41 балл. «Хераклес» набрал 19 пунктов и занимает 14-ю позицию.

Чемпионат Нидерландов, 20-й тур. 24 января

Хераклес – Утрехт – 1:1

Голы: Брунс, 58 – Эль-Каруани, 90+2

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Хераклес – Утрехт

Getty Images/Global Images Ukraine. Хераклес – Утрехт

Getty Images/Global Images Ukraine. Хераклес – Утрехт