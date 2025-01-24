Спасение в компенсированное время. Утрехт вырвал ничью в матче 20-го тура
Защитник гостей забил на последних минутах
24 января состоялся матч 20-го тура чемпионата Нидерландов – «Хераклес» встретился с «Утрехтом». Несмотря на статус аутсайдера, хозяева сумели отстоять ничью – 1:1.
Первый гол в поединке забил 33-летний полузащитник хозяев Томас Брунс на 58-й минуте. Гости чаще били по воротам, больше владели мячом и сумели сравнять счет в компенсированное время – защитник Эль-Каруани отметился на 90+2-й минуте.
«Утрехт» остался на третьем месте, в активе клуба 41 балл. «Хераклес» набрал 19 пунктов и занимает 14-ю позицию.
Чемпионат Нидерландов, 20-й тур. 24 января
Хераклес – Утрехт – 1:1
Голы: Брунс, 58 – Эль-Каруани, 90+2
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