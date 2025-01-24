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Лига Европы
Мальмё
23.01.2025 19:45 – FT 2 : 3
Твенте
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Лига Европы
24 января 2025, 13:36 | Обновлено 24 января 2025, 13:37
35
0

Мальме – Твенте – 2:3. Неудачные попытки камбэка. Видео голов и обзор

Шведскому коллективу не удалось отыграться

24 января 2025, 13:36 | Обновлено 24 января 2025, 13:37
35
0
Мальме – Твенте – 2:3. Неудачные попытки камбэка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Твенте

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «Мальме» и «Твенте».

Команды играли на Эледа Стэдиум в Мальме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Хозяевам поля так и не удалось сравнять счет матча, хотя концовка встречи была многообещающей для шведского коллектива, учитывая серьезное давление на ворота «Твенте». Гости реализовали два пенальти.

После 7 туров «Мальме» идет на 32-м месте с 4 очками, а «Твенте» на 26-м с 7 баллами.

Лига Европы. 7-й тур

Мальме - Твенте - 2:3

Голы: Йенсен, 32, Кристиансен, 79 - Стейн, 28 (пенальти), ван Вольфсвинкель, 61 (пенальти), Лагербильке, 64

Удаление: Кристиансен, 90+7

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Андерс Кристиансен (Мальмё).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Лагербильке (Твенте).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Рики ван Вольфсвинкель (Твенте).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Лассе Йонсен (Мальмё).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Сем Стейн (Твенте).
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Мальме Твенте видео голов и обзор Лига Европы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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