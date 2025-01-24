Мальме – Твенте – 2:3. Неудачные попытки камбэка. Видео голов и обзор

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «Мальме» и «Твенте».

Команды играли на Эледа Стэдиум в Мальме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Хозяевам поля так и не удалось сравнять счет матча, хотя концовка встречи была многообещающей для шведского коллектива, учитывая серьезное давление на ворота «Твенте». Гости реализовали два пенальти.

После 7 туров «Мальме» идет на 32-м месте с 4 очками, а «Твенте» на 26-м с 7 баллами.

Лига Европы. 7-й тур

Мальме - Твенте - 2:3

Голы: Йенсен, 32, Кристиансен, 79 - Стейн, 28 (пенальти), ван Вольфсвинкель, 61 (пенальти), Лагербильке, 64

Удаление: Кристиансен, 90+7

Видеообзор матча: