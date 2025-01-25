Вернется ближе к весне. Бавария из-за травмы потеряла важного игрока

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис из-за повреждения выбыл на длительный срок.

Канадский футболист травмировался в провальном матче с «Фейеноордом» в рамках седьмого тура Лиги чемпионов (0:3). Доиграть поединок Дэвиса не удалось, поэтому спортсмен был заменен на 45+6 минуте встречи.

Клубные врачи диагностировали у защитника разрыв мышц левого подколенного сухожилия. Прогнозируемо, Альфонс полноценное восстановление игрока будет продолжаться около 4-6 недель.

В этом сезоне канадец провел 25 поединков, в которых отличился забитым мячом и тремя результативными передачами.