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  4. Вернется ближе к весне. Бавария из-за травмы потеряла важного игрока
Германия
25 января 2025, 15:36 |
146
0

Вернется ближе к весне. Бавария из-за травмы потеряла важного игрока

Врачи диагностировали в Альфонсо Дэвиса разрыв мышц левого подколенного сухожилия

25 января 2025, 15:36 |
146
0
Вернется ближе к весне. Бавария из-за травмы потеряла важного игрока
IMAGO. Альфонсо Дэвис

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис из-за повреждения выбыл на длительный срок.

Канадский футболист травмировался в провальном матче с «Фейеноордом» в рамках седьмого тура Лиги чемпионов (0:3). Доиграть поединок Дэвиса не удалось, поэтому спортсмен был заменен на 45+6 минуте встречи.

Клубные врачи диагностировали у защитника разрыв мышц левого подколенного сухожилия. Прогнозируемо, Альфонс полноценное восстановление игрока будет продолжаться около 4-6 недель.

В этом сезоне канадец провел 25 поединков, в которых отличился забитым мячом и тремя результативными передачами.

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Альфонсо Дэвис чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария травма Лига чемпионов Фейеноорд
Андрій Вітренко Источник: Bild
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