Вернется ближе к весне. Бавария из-за травмы потеряла важного игрока
Врачи диагностировали в Альфонсо Дэвиса разрыв мышц левого подколенного сухожилия
Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис из-за повреждения выбыл на длительный срок.
Канадский футболист травмировался в провальном матче с «Фейеноордом» в рамках седьмого тура Лиги чемпионов (0:3). Доиграть поединок Дэвиса не удалось, поэтому спортсмен был заменен на 45+6 минуте встречи.
Клубные врачи диагностировали у защитника разрыв мышц левого подколенного сухожилия. Прогнозируемо, Альфонс полноценное восстановление игрока будет продолжаться около 4-6 недель.
В этом сезоне канадец провел 25 поединков, в которых отличился забитым мячом и тремя результативными передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наибольшее признание досталось Роберту Левандовски
Поединок состоится 25 января в 17:00 по Киеву