Перес отказал Анчелотти в важной просьбе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хотел подписать легендарного защитника.

По информации испанских СМИ, Анчелотти просил президента «Реала» подписать легендарного фулбека Английской Премьер-лиги Кайла Уокера. Однако руководство «Реала» отказало Анчелотти, ведь считало этот трансфер нецелесообразным. В итоге Уокер перешел из «Манчестер Сити» в «Милан».

Ранее самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал», назвал пятерку лучших игроков, которых ему пришлось тренировать.