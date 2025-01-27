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Испания
27 января 2025, 01:32 | Обновлено 27 января 2025, 01:39
288
0

Перес отказал Анчелотти в важной просьбе

Карло хотел подписать Кайла Уокера

27 января 2025, 01:32 | Обновлено 27 января 2025, 01:39
288
0
Перес отказал Анчелотти в важной просьбе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хотел подписать легендарного защитника.

По информации испанских СМИ, Анчелотти просил президента «Реала» подписать легендарного фулбека Английской Премьер-лиги Кайла Уокера. Однако руководство «Реала» отказало Анчелотти, ведь считало этот трансфер нецелесообразным. В итоге Уокер перешел из «Манчестер Сити» в «Милан».

Ранее самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал», назвал пятерку лучших игроков, которых ему пришлось тренировать.

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Карло Анчелотти Кайл Уокер Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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