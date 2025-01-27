Перес отказал Анчелотти в важной просьбе
Карло хотел подписать Кайла Уокера
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хотел подписать легендарного защитника.
По информации испанских СМИ, Анчелотти просил президента «Реала» подписать легендарного фулбека Английской Премьер-лиги Кайла Уокера. Однако руководство «Реала» отказало Анчелотти, ведь считало этот трансфер нецелесообразным. В итоге Уокер перешел из «Манчестер Сити» в «Милан».
Ранее самый титулованный тренер в истории Лиги чемпионов Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал», назвал пятерку лучших игроков, которых ему пришлось тренировать.
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